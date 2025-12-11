«Ожидаю хорошей атмосферы» - Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от игры с УНИКСом

Защитник баскетбольного клуба «Уралмаш» Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от предстоящего матча с УНИКСом в рамках турнира Winline Basket Cup.

«Ожидаю хорошей атмосферы, в первую очередь. Баскетбольного вайба, всей этой «медийной» истории. Мне нравится формат проведения WBC, поэтому с нетерпением жду этой игры. Надеюсь, что все рады будут увидеть нас на паркете, а мы будем счастливы сыграть при такой атмосфере», — приводит слова Герасимова пресс-служба екатеринбургской команды.

Встреча между УНИКСом и «Уралмашем» состоится 13 декабря в Казани.