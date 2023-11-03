«Ожидаю от себя лучших результатов»: в Казани прошёл этнографический диктант

Фото:©«Татар-информ» / Альбина Шафеева

Студенты Казанского Федерального университета сегодня написали Большой этнографический диктант. Данная акция будет проходить с 3 по 8 ноября и традиционно приурочена ко Дню народного единства.

Впервые диктант состоялся в 2016 году и ежегодно одной из основных площадок для его проведения служит этнографический музей Казанского Университета.

Участником диктанта может стать любой желающий, который хочет проверить свои знания в областях культуры, этнографии и истории.

«Наш музей чаще всего принимает студентов и преподавателей университета, но на самом деле у нас нет отбоя от желающих. Сегодня у нас диктант пишут уже 70 человек. Это студенты от первого до четвёртого курса. В основном участвует именно наше профильное направление — антропология, но так же есть и историки, педагоги и все, кто так или иначе соприкасается с нашим профилем», — рассказал Арслан Мингалиев, заведующий этнографическим музеем.

Вопросы диктанта, как и любого экзамена не известны, поэтому «зазубрить» ответы заранее у участников не было возможности. По словам организаторов, у диктанта нет определённый тематики, но вопросы ежегодно посвящены культуре, этносу, традициям и народному искусству.

«Первые вопросы не вызывали затруднений, но на середине уже становилось труднее. На мой взгляд, в этом году задания усложнили, но мы участвуем по своему желанию, поэтому думаю, что в следующем году улучшу свой результат», — поделился Семаев Владимир, студент четвёртого курса, Казанского университета.

Двадцать вопросов диктанта являются обязательными и общероссийскими, они направлены из Москвы, а третья часть — это региональные вопросы и каждый из субъектов России прописывает их сам.

«Подготовки у ребят как таковой нет, но это отличная возможность проверить именно фактические знания участников. Основной целью экзамена является мониторинг, то есть мы хотим проверить насколько осведомлено население в этнографической тематике», — отметил куратор диктанта Арслан Мингалиев.

Проведение диктанта напоминает формат единого государственного экзамена. Ребята находятся в аудитории, на их столах лежат бланки заданий и за ними следят несколько организаторов. Использование дополнительных источников, конечно же, запрещено.

Участники смогут принять участие, как офлайн, так и на онлайн платформах. Проверкой онлайн-работ будет заниматься специальная программа, а оценить работы офлайн участников сможет команда волонтеров, как только появятся ключи к диктанту.

Каждому участнику присваивается личный номер и они смогут узнать свои результаты на сайте этнографического диктанта после 8 ноября.

«Я участвую в этом диктанте третий год и на самом деле очень интересно проверить свои знания о нашем крае и народах, которые тут проживает. Я не готовилась, но лучше было бы повторить все, что проходим на паре. Ожидаю от себя хороших результатов, потому что есть цель показать себя лучше, чем в том году», — поделилась студентка четвёртого курса, Рамина Сафиуллина.

Данная акция ежегодно проходит на нескольких площадках города. В этом году для проведения диктанта были выбраны: Национальная библиотека, Дом Дружбы народов, Казань ЭКСПО, Казанский Федеральный университет и другие. Всем участникам будут выданы сертификаты и все, кто получили призовые места будут награждены.

3 ноября в 11.00 в Этнографическом музее Казанского (Приволжского) федерального университета (г.Казань, ул. Кремлевская, д.18) будет организована одна из площадок проведения Большого этнографического диктанта.