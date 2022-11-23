Ожидания – реальность: почему Олег Знарок уйдет худшим тренером в истории «Ак Барса»
По данным многих источников, сегодняшний матч «Ак Барса» в Казахстане против астанинского «Барыса» станет последним для Олега Знарка на посту главного тренера. В современной истории «барсов» отставка наставника менее чем через полгода работы в Казани может стать беспрецедентной. «ТИ-Спорт» называет главные причины провала специалиста.
Знарок уйдет, но с преемником пока не ясно
Сегодня «Ак Барс» завершает очередную выездную серию матчем в Астане против местного «Барыса». По информации «ТИ-Спорт», вне зависимости от исхода встречи высока вероятность отставки Олега Знарка из «Ак Барса» по возвращении в Казань.
Более того, по данным наших источников, стратегическое понимание, что Олегу Знарку и «Ак Барсу» не по пути, пришло к высшему руководству клуба еще до игры против питерского СКА, в которой казанцы внезапно разгромили (5:2) лидера КХЛ. Другое дело, что в Казани были не прочь дотянуть до 9 декабря, чтобы у нового наставника был срок в 10 дней для подготовки команды и первый матч против скромного «Куньлуня» (19 декабря).
К тому же на момент написания данного текста в Казани не определились с преемником Олега Знарка. Зинэтула Билялетдинов, по некоторым данным, уже в седьмой раз отказался занимать пост главного тренера «Ак Барса», но высока вероятность, что в нынешней ситуации специалиста все-таки уговорят временно занять этот пост.
Не только худший, но и самый ненавистный
Так или иначе, если завтра об отставке Олега Знарка объявят официально, то он станет самым слабым тренером в истории «Ак Барса». В Казани неохотно меняют тренеров не только в хоккее, но и в других видах спорта.
И не только слабым, но и самым ненавистным. Достаточно открыть соцсети, чтобы увидеть, что болельщики «Ак Барса», пожалуй, никогда столь единодушно не объединялись против главного тренера клуба. Болеть против родной команды в фанатской среде считается моветоном, хотя многие занимаются этим втихаря. Сегодня же можно встретить вполне открытые признания подобного рода, и они не вызывают никакой отрицательной реакции среди болельщиков.
Увольнение Знарка может стать беспрецедентным в истории «барсов». В чем же причина столь радикальных мер?
Ожидания – Кубок Гагарина, реальность – антирекорды и борьба за место в плей-офф
Нынешняя ситуация в «Ак Барсе» воспринимается особенно остро на фоне высоких ожиданий и авансов, которые выписывали команде летом. В межсезонье команде Олега Знарка отводилась роль явного фаворита всей лиги. Мотивы понятны – россыпь хоть и стареющих, но звезд КХЛ собралась в Казани. Имена завораживали всех: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и далее по списку.
Эту «банду» к четвертому Кубку Гагарина в истории «Ак Барса» должен был за ручку отвести, пожалуй, самый титулованный из действующих тренеров КХЛ. Три Кубка Гагарина, золото Олимпиады – Олег Знарок умеет добывать трофеи и умеет работать со звездами. Данный нарратив звучал буквально «из каждого утюга». Стоит признать, что и наше издание не отличалось оригинальностью в этом вопросе.
А что сейчас мы видим на деле? «Ак Барс» впервые в своей истории рискует проехать мимо плей-офф. Казанцы занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. В случае сегодняшнего поражения в Казахстане в основное время матча «Барыс» может догнать «Ак Барс» в таблице.
Более того, в течение пресловутого «черного октября» «барсы» обновили антирекордную серию клуба, проиграв шесть матчей подряд. На дворе уже вторая половина ноября, но светлее последний месяц осени для казанцев не стал. У команды Олега Знарка 10 поражений в последних 12 матчах.
Ждали здоровой атмосферы и единого коллектива – получили скандалы и «кланы»
По итогам трех лет работы Дмитрия Квартальнова состав «Ак Барса» недосчитался большого числа знаковых для клуба хоккеистов. Казань покинули Альберт Яруллин, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, Владимир Ткачев – список можно продолжать. Считалось, что Квартальнов и вовсе не умеет работать со звездными хоккеистами.
От Олега Знарка ожидали как минимум здоровой атмосферы в команде. Тот же Станислав Галиев и вовсе вернулся в Казань. Воспринималось как данность, что Олег Знарок, как никто другой, умеет находить общий язык с любыми игроками.
В этом отношении реальность оказалась также далека от ожиданий. Наружу всплыли сразу два конфликта Олега Знарка с хоккеистами. Сначала в опалу попал Александр Радулов, но оказался для тренера слишком крепким орешком. А перед последним матчем специалисту в лицо высказал все претензии коренной казанец Александр Бурмистров и был изгнан с выездной серии прямиком в столицу Татарстана.
Любимый тренер игроков КХЛ или сливы конфликтов в СМИ
Сколько конфликтов не стали достоянием СМИ, остается лишь догадываться. Но вокруг команды просачиваются слухи о разделении команды по клановой системе. Знарок полностью растерял контроль над происходящим в коллективе. Это является одной из главных причин провала и на льду.
Более того, Знарка на пике своей тренерской карьеры называли любимым тренером среди всех хоккеистов лиги. Он даже побеждал в соответствующем опросе среди всех игроков КХЛ.
Сейчас же игроки не просто конфликтуют со Знарком, но и охотно сливают информацию о скандалах журналистам. Александр Радулов рассказал о проблемах публично порталу «Чемпионат», а тот же Бурмистров слил так называемые инсайды в телеграм-каналы. В последнее время закрытая информация вообще плохо контролируется в «Ак Барсе», но это уже другая тема.
Переплюнул в раскладывании пасьянсов с составом самого Дмитрия Квартальнова
Сравнение тренеров – это неизбежно. Дмитрию Квартальнову всегда ставили в укор отсутствие сыгранных ударных звеньев и некое размазывание сильных хоккеистов по всем четырем пятеркам команды. От Знарка ожидали стабильности в этом вопросе.
И тренер дал эту стабильность, но только по ходу летней предсезонки. Около двух месяцев Знарок не тасовал звенья, а наигрывал сочетания двух ударных пятерок. Старт сезона выдался неоднозначным, но игра местами радовала глаз. Непонятно почему, но специалист отказался от стабильности и принялся тасовать сочетания. Да так, что и Квартальнову не снилось.
Галиев – Шипачев – Радулов
Кагарлицкий – Шипачев – Радулов
Галиев – Семенов – Радулов
Галиев – Сафонов – Радулов
Кагарлицкий – Шипачев – Петров
Кагарлицкий – Шипачев – Воронков
Мы назвали далеко не все варианты звеньев. Тренер буквально перебрал всех. С Шипачевым даже Никита Дыняк пару матчей сыграл. И тут надо понимать, что подобные телодвижения с составом были у Квартальнова частью его тренерской системы. А у Знарка лишь жестом отчаяния – от безысходности.
Интересно, что сочетание Галиев – Семенов – Радулов в определенный момент неплохо «тащило» «Ак Барс», но Знарок решил и это звено «сломать», не построив ничего взамен.
Понятно, что при таких метаниях с составом о работающем как часы большинстве можно было лишь мечтать. Как следствие – россыпь звезд в составе и лишь 14-е большинство в лиге. Из 22 команд лиги.
Петиция об увольнении Знарка ни при чем
К вышеизложенному остается добавить, что болельщики еще шесть дней назад оформили петицию на портале Change.org на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и президента «Ак Барса» и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова с просьбой отправить в отставку Олега Знарка с поста главного тренера команды.
Вряд ли эти усилия фанатов кто-то заметил. Петиция набрала менее 1,5 тысячи подписей. Но уже завтра ожидаемое большинством болельщиков событие может произойти.
Интересно, кто займет место главного тренера «Ак Барса» после отставки Олега Знарка. Пока ясности нет. Впрочем, в последние годы это уже привычное состояние дел в самом титулованном клубе КХЛ.
Фото на анонсе: ak-bars.ru