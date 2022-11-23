Ожидания – реальность: почему Олег Знарок уйдет худшим тренером в истории «Ак Барса»

По данным многих источников, сегодняшний матч «Ак Барса» в Казахстане против астанинского «Барыса» станет последним для Олега Знарка на посту главного тренера. В современной истории «барсов» отставка наставника менее чем через полгода работы в Казани может стать беспрецедентной. «ТИ-Спорт» называет главные причины провала специалиста.

Вне зависимости от исхода встречи высока вероятность отставки Олега Знарка из «Ак Барса» по возвращении в Казань Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знарок уйдет, но с преемником пока не ясно

Сегодня «Ак Барс» завершает очередную выездную серию матчем в Астане против местного «Барыса». По информации «ТИ-Спорт», вне зависимости от исхода встречи высока вероятность отставки Олега Знарка из «Ак Барса» по возвращении в Казань.

Более того, по данным наших источников, стратегическое понимание, что Олегу Знарку и «Ак Барсу» не по пути, пришло к высшему руководству клуба еще до игры против питерского СКА, в которой казанцы внезапно разгромили (5:2) лидера КХЛ. Другое дело, что в Казани были не прочь дотянуть до 9 декабря, чтобы у нового наставника был срок в 10 дней для подготовки команды и первый матч против скромного «Куньлуня» (19 декабря).

К тому же на момент написания данного текста в Казани не определились с преемником Олега Знарка. Зинэтула Билялетдинов, по некоторым данным, уже в седьмой раз отказался занимать пост главного тренера «Ак Барса», но высока вероятность, что в нынешней ситуации специалиста все-таки уговорят временно занять этот пост.

Зинэтула Билялетдинов уже в седьмой раз отказался занимать пост главного тренера «Ак Барса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не только худший, но и самый ненавистный

Так или иначе, если завтра об отставке Олега Знарка объявят официально, то он станет самым слабым тренером в истории «Ак Барса». В Казани неохотно меняют тренеров не только в хоккее, но и в других видах спорта.

И не только слабым, но и самым ненавистным. Достаточно открыть соцсети, чтобы увидеть, что болельщики «Ак Барса», пожалуй, никогда столь единодушно не объединялись против главного тренера клуба. Болеть против родной команды в фанатской среде считается моветоном, хотя многие занимаются этим втихаря. Сегодня же можно встретить вполне открытые признания подобного рода, и они не вызывают никакой отрицательной реакции среди болельщиков.

Увольнение Знарка может стать беспрецедентным в истории «барсов». В чем же причина столь радикальных мер?

Ожидания – Кубок Гагарина, реальность – антирекорды и борьба за место в плей-офф

Нынешняя ситуация в «Ак Барсе» воспринимается особенно остро на фоне высоких ожиданий и авансов, которые выписывали команде летом. В межсезонье команде Олега Знарка отводилась роль явного фаворита всей лиги. Мотивы понятны – россыпь хоть и стареющих, но звезд КХЛ собралась в Казани. Имена завораживали всех: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и далее по списку.

Эту «банду» к четвертому Кубку Гагарина в истории «Ак Барса» должен был за ручку отвести, пожалуй, самый титулованный из действующих тренеров КХЛ. Три Кубка Гагарина, золото Олимпиады – Олег Знарок умеет добывать трофеи и умеет работать со звездами. Данный нарратив звучал буквально «из каждого утюга». Стоит признать, что и наше издание не отличалось оригинальностью в этом вопросе.

А что сейчас мы видим на деле? «Ак Барс» впервые в своей истории рискует проехать мимо плей-офф. Казанцы занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. В случае сегодняшнего поражения в Казахстане в основное время матча «Барыс» может догнать «Ак Барс» в таблице.

Более того, в течение пресловутого «черного октября» «барсы» обновили антирекордную серию клуба, проиграв шесть матчей подряд. На дворе уже вторая половина ноября, но светлее последний месяц осени для казанцев не стал. У команды Олега Знарка 10 поражений в последних 12 матчах.

Ждали здоровой атмосферы и единого коллектива – получили скандалы и «кланы»

По итогам трех лет работы Дмитрия Квартальнова состав «Ак Барса» недосчитался большого числа знаковых для клуба хоккеистов. Казань покинули Альберт Яруллин, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, Владимир Ткачев – список можно продолжать. Считалось, что Квартальнов и вовсе не умеет работать со звездными хоккеистами.

От Олега Знарка ожидали как минимум здоровой атмосферы в команде. Тот же Станислав Галиев и вовсе вернулся в Казань. Воспринималось как данность, что Олег Знарок, как никто другой, умеет находить общий язык с любыми игроками.

В этом отношении реальность оказалась также далека от ожиданий. Наружу всплыли сразу два конфликта Олега Знарка с хоккеистами. Сначала в опалу попал Александр Радулов, но оказался для тренера слишком крепким орешком. А перед последним матчем специалисту в лицо высказал все претензии коренной казанец Александр Бурмистров и был изгнан с выездной серии прямиком в столицу Татарстана.

Любимый тренер игроков КХЛ или сливы конфликтов в СМИ

Сколько конфликтов не стали достоянием СМИ, остается лишь догадываться. Но вокруг команды просачиваются слухи о разделении команды по клановой системе. Знарок полностью растерял контроль над происходящим в коллективе. Это является одной из главных причин провала и на льду.

Более того, Знарка на пике своей тренерской карьеры называли любимым тренером среди всех хоккеистов лиги. Он даже побеждал в соответствующем опросе среди всех игроков КХЛ.

Сейчас же игроки не просто конфликтуют со Знарком, но и охотно сливают информацию о скандалах журналистам. Александр Радулов рассказал о проблемах публично порталу «Чемпионат», а тот же Бурмистров слил так называемые инсайды в телеграм-каналы. В последнее время закрытая информация вообще плохо контролируется в «Ак Барсе», но это уже другая тема.

Переплюнул в раскладывании пасьянсов с составом самого Дмитрия Квартальнова

Сравнение тренеров – это неизбежно. Дмитрию Квартальнову всегда ставили в укор отсутствие сыгранных ударных звеньев и некое размазывание сильных хоккеистов по всем четырем пятеркам команды. От Знарка ожидали стабильности в этом вопросе.

И тренер дал эту стабильность, но только по ходу летней предсезонки. Около двух месяцев Знарок не тасовал звенья, а наигрывал сочетания двух ударных пятерок. Старт сезона выдался неоднозначным, но игра местами радовала глаз. Непонятно почему, но специалист отказался от стабильности и принялся тасовать сочетания. Да так, что и Квартальнову не снилось.

Галиев – Шипачев – Радулов Кагарлицкий – Шипачев – Радулов Галиев – Семенов – Радулов Галиев – Сафонов – Радулов Кагарлицкий – Шипачев – Петров Кагарлицкий – Шипачев – Воронков

Мы назвали далеко не все варианты звеньев. Тренер буквально перебрал всех. С Шипачевым даже Никита Дыняк пару матчей сыграл. И тут надо понимать, что подобные телодвижения с составом были у Квартальнова частью его тренерской системы. А у Знарка лишь жестом отчаяния – от безысходности.

Интересно, что сочетание Галиев – Семенов – Радулов в определенный момент неплохо «тащило» «Ак Барс», но Знарок решил и это звено «сломать», не построив ничего взамен.

Понятно, что при таких метаниях с составом о работающем как часы большинстве можно было лишь мечтать. Как следствие – россыпь звезд в составе и лишь 14-е большинство в лиге. Из 22 команд лиги.

Петиция об увольнении Знарка ни при чем

К вышеизложенному остается добавить, что болельщики еще шесть дней назад оформили петицию на портале Change.org на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и президента «Ак Барса» и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова с просьбой отправить в отставку Олега Знарка с поста главного тренера команды.

Вряд ли эти усилия фанатов кто-то заметил. Петиция набрала менее 1,5 тысячи подписей. Но уже завтра ожидаемое большинством болельщиков событие может произойти.

Болельщики еще шесть дней назад оформили петицию с просьбой отправить в отставку Олега Знарка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, кто займет место главного тренера «Ак Барса» после отставки Олега Знарка. Пока ясности нет. Впрочем, в последние годы это уже привычное состояние дел в самом титулованном клубе КХЛ.

Фото на анонсе: ak-bars.ru