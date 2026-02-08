«Ожидал от Непряевой больше». Каминский низко оценил выступление россиянки на Олимпиаде

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление лыжницы Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх, где она заняла 17-е место. В эксклюзивном интервью «Совспорту» Каминский выразил разочарование этим результатом.

«Конечно, ждал больше — как минимум в десятке, а как максимум в шестёрке. Раз уж швейцарка забралась на четвёртое место, почему бы и Дарье это не сделать? Что-то помешало, надо спрашивать у нее и тренера», — цитирует Каминского «Советский спорт».

Тренер допустил, что падение на дистанции могло сказаться на моральном состоянии спортсменки, но подчеркнул, что на Олимпиаде нет места недостатку настроя. В то же время он выразил надежду на скорое возвращение в строй, вспомнив о работоспособности личного тренера Непряевой, Егора Сорина, который раньше работал под его началом:

«Будем надеяться, Дарья пошла по его стопам».

Напомним, победу в женском скиатлоне на Олимпиаде-2026 одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, для которой эта золотая медаль стала первой в карьере на Играх.