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Ожидается запуск рейсов Казань — Краснодар
Между Казанью и Краснодаром планируют запустить авиарейсы. Их будет выполнять Nordwind. Сейчас авиакомпания ждет открытия аэропорта в Краснодаре, сообщил РБК Татарстан замгендиректора вышеназванной фирмы Антон Маттис. По словам спикера, подтвержденные слоты уже есть.
«Ничто не мешает нам открыть этот рейс, получив информацию, что аэропорт готов обслуживать рейсы и пассажиров», — рассказал представитель авиакомпании.
Он также добавил, что рейс в Краснодар, по планам, будет иметь стыковки с сибирскими маршрутами – рейсами из Красноярска, Омска, Новокузнецка, Якутска. Казань в этом плане выступит в роли хаба.
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