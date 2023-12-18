Ожидается запуск рейсов Казань — Краснодар

Между Казанью и Краснодаром планируют запустить авиарейсы. Их будет выполнять Nordwind. Сейчас авиакомпания ждет открытия аэропорта в Краснодаре, сообщил РБК Татарстан замгендиректора вышеназванной фирмы Антон Маттис. По словам спикера, подтвержденные слоты уже есть.

«Ничто не мешает нам открыть этот рейс, получив информацию, что аэропорт готов обслуживать рейсы и пассажиров», — рассказал представитель авиакомпании.

Он также добавил, что рейс в Краснодар, по планам, будет иметь стыковки с сибирскими маршрутами – рейсами из Красноярска, Омска, Новокузнецка, Якутска. Казань в этом плане выступит в роли хаба.