Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в этом году составит 73,4 года, что превышает допандемийные показатели. Об этом заявил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Младенческая смертность составила 4,1 промилле», — заявил он время заседания комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по РИА Новости).

В прошлом году показатель младенческой смертности в стране составлял 4,4 промилле. Предварительно, отметил Мурашко, к 2030 году показатель снизится до 3,3 промилле.