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Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в этом году составит 73,4 года, что превышает допандемийные показатели. Об этом заявил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Младенческая смертность составила 4,1 промилле», — заявил он время заседания комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по РИА Новости).
В прошлом году показатель младенческой смертности в стране составлял 4,4 промилле. Предварительно, отметил Мурашко, к 2030 году показатель снизится до 3,3 промилле.
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