«Ожидаем свыше 10 тыс. гостей»: каким будет Татарстанский нефтегазохимический форум-2024

Олег Коробченко: «На сегодняшний день уже заявилось огромное количество компаний для участия в традиционной выставке TatOilExpo»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Партнеры из европейских стран все равно понимают, что с нами надо работать»

«На сегодняшний день уже заявилось огромное количество компаний для участия в традиционной выставке TatOilExpo. Более 200 компаний из разных регионов. Для примера – в прошлом году их было 180», – сообщил на брифинге, посвященном подготовке к Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Он подчеркнул, что география также расширяется: ждут представителей 23 регионов России и 4 зарубежных стран. «Мы ожидаем, что за три дня форум посетят более 10 тыс. человек», – заявил министр.

При этом среди зарубежных гостей ожидаются делегации из Китая, Азербайджана, Белоруссии и Италии. «Все-таки наши партнеры из европейских стран все равно понимают, что с нами работать надо и ищут пути для сотрудничества», – сказал Коробченко, поясняя присутствие итальянцев.

В этом году ожидается обширная деловая программа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Основная научная конференция будет касаться геологии и добычи нефти»

Министр отметил, что в этом году ожидается обширная деловая программа: четыре международные и одна всероссийская конференция. Помимо этого, «Газпром», «Газпром нефть» и «Татнефть» проведут традиционные Дни поставщика.

«Основная научная конференция будет касаться геологии и добычи нефти. Также будет научно-практическая конференция на тему промышленной экологии и безопасности. Третья конференция будет посвящена точкам роста нефтегазохимической отрасли в России, а четвертая – актуальным вопросам геодезии и геоинформационным системам», – рассказал Коробченко.

Также в рамках форума пройдет шесть круглых столов, два из которых ежегодно проходят с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Они будут посвящены применению новых нефтехимических продуктов в строительстве и дорожном хозяйстве.

Кроме того, на круглых столах обсудят актуальные проблемы в сфере нефтехимии: кадровое обеспечение, вопросы энергетики и экологии.

Отдельное внимание Коробченко уделил дням поставщика, которые проведут «Газпром», «Газпромнефть» и «Татнефть».

«Не устану говорить, что ярким примером стало заявление вице-президента “Газпрома”, что с этими днями поставщика, проводимыми в Татарстане, количество поставщиков из Татарстана у компании выросло в три раза», – подчеркнул министр.

Вся программа форума будет рассчитана на максимальное привлечение молодых кадров в отрасль Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эко-квиз и курсы для зарубежных гостей

Среди новинок этого года Коробченко выделил эко-квиз для студентов, который организует компания «Сибур». По словам министра, у этого мероприятия крайне интересный сценарий.

«Делаем максимальный акцент на молодежи», – подчеркнул он, добавив, что вся программа форума будет рассчитана на максимальное привлечение молодых кадров в отрасль.

Еще одним новшеством станут обучающие курсы для делегаций из Узбекистана и Казахстана. «Мы пригласили наших преподавателей, и они проведут обучающие семинары для делегаций этих стран», – сказал Коробченко.

Помимо самой деловой программы, на форуме будет представлена традиционная выставка TatOilExpo Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы ежегодно прирастаем минимум на 10%»

Помимо самой деловой программы, на форуме будет представлена традиционная выставка TatOilExpo, общая площадь которой составит свыше 10 тыс. квадратных метров, отметил заместитель гендиректора «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

«Мы ежегодно прирастаем минимум на 10%. Если в 2023 году участвовало 180 компаний, то на сегодняшний день их уже 203. Количество стендов также выросло со 140 до 153. И самое главное – мы видим положительную динамику участия международных компаний и предприятий из регионов России», – заявил он.

По его словам, успешность Татарстанского нефтегазохимического форума можно оценивать по такому параметру – 80% компаний, которые участвуют в выставке и деловой программе, хотят участвовать в форуме и на следующий год.

Помимо этого, Астафьев подчеркнул, что в следующем году также ожидается прирост участников на 10 — 15%, а, значит, выставка будет еще масштабнее.