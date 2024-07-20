Озеро с чудищем, крупнейший бассейн, параплан: куда съездить на выходные в Татарстане

Говоря о путешествиях внутри Татарстана, многие подразумевают поездки в Болгар, Свияжск, Билярский музей-заповедник в Алексеевском районе, Семрук – деревню-декорацию сериала «Зулейха открывает глаза», Голубые озера у Казани. Но и помимо них в разных уголках республики можно присмотреть любопытные объекты, порой таинственные и даже пугающие, а также места для активного отдыха.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единственная доступная туристам пещера

Юрьевская пещера – самая большая пещера природного происхождения на территории Татарстана и единственная доступная для посещения туристами. Побывать в таком месте – значит гарантированно получить новые ощущения. Желающим попасть в этот природный объект следует подготовиться: привезти с собой старую одежду, фонарик, каску, перчатки.

Помимо посещения пещеры многие приезжают сюда просто отдохнуть – порыбачить, пожить на природе в палатке. Для таких людей есть специально оборудованные площадки.

Место расположения: Камско-Устьинский район, недалеко от поселка Тенишево, примерно в полутора-двух часах езды от Казани

Стоимость: самостоятельный вход – бесплатно. Если есть желание пройти глубже в пещеру, в целях безопасности лучше нанять гида.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Озеро Кара-Куль

Кара-Куль – озеро карстового происхождения на правом берегу реки Ярак-Чурминка на севере Татарстана. Название в переводе с татарского означает «Черное озеро». Средняя глубина – 8 метров, максимальная – 18. Черный цвет воде придают растворившиеся в ней карстовые породы. Для отдыха можно устроиться на расположенной у озера турбазе.

Существует легенда, что в Кара-Куле обитает чудище в виде полузмеи-полубыка – когда оно поднялось на поверхность, в близлежащей деревне начались пожары, стали пропадать рыбаки и охотники. Этот озерный монстр получил в народе имя Водяной бык.

Место расположения: Балтасинский район РТ, правый берег реки Ярак-Чурминка

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Волжско-Камский заповедник

Волжско-Камский государственный природный заповедник площадью более 10 тысяч гектаров – резерват ЮНЕСКО с 2005 года. Здесь расположен один из старейших лесов Восточной Европы. В заповеднике – более 2,6 тысячи видов фауны. 12 из более чем 2 тысяч видов растений занесены в Красную книгу России.

Заповедник состоит из двух участков – Раифского и Саралинского. Туристам доступен первый, посещение второго – по согласованию с администрацией. Экскурсии возможны только в составе организованной группы.

На территории Волжско-Камского заповедника расположены Музей природы, дендрарий, Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Место расположения: пос. Садовый, Зеленодольский район, в часе езды от Казани

Стоимость: билет в Музей природы – 100 рублей, в дендрарий – 200 рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чатыр-Тау

Самая высокая точка Татарстана – Чатыр-Тау (Шатер-гора) – гора, возвышающаяся на 321 метр над уровнем моря. С ее вершины можно увидеть территорию соседнего Башкортостана, а на подножиях обитают степные байбаки (разновидность сурков) и произрастают растения, занесенные в Красную книгу Татарстана. Чатыр-Тау является государственным природным заказником регионального значения.

Приезжать на гору, например, из Казани, лучше с ночевкой – на дорогу уходит довольно много времени. Это место популярно у парапланеристов.

Местом для ночевки можно выбрать глэмпинг, либо арендовать комнаты у местных жителей, номер в гостинице в Азнакаево, или установить палатку на территории заказника.

Место расположения: на расстоянии 7 км от города Азнакаево

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экоферма в Билярске

Недалеко от Билярского музея-заповедника расположена экоферма «Страусы Биляра». В ней содержатся африканские страусы, австралийские эму, южноамериканские нанду, верблюды, олени, декоративные кролики, фазаны, морские свинки – всего 20 видов животных и птиц.

Место расположения: Алексеевский район, село Билярск

Стоимость: 250 рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конный дворик в Лениногорском районе

Первый центр по восстановлению лошадей татарской породы – конный дворик «Алмакай» основан фермером Фаритом Набиуллиным. Здесь гости могут покататься на лошадях, пройти экскурсию по территории хозяйства, сделать фотосессию и пострелять из лука.

Место расположения: пос. Верхний Каран Лениногорского района, в 8 км от Лениногорска

Стоимость: 30 минут проката в открытом загоне – 450 рублей (все цены рекомендуем узнать заранее)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Камское море»

«Камское море» – зона летнего отдыха в Лаишевском районе. Песчаный пляж имеет все атрибуты отдыха на море – удобные раздевалки, лежаки, тенты, смотровую площадку, благоустроенную детскую площадку и многое другое.

Место расположения: г. Лаишево, примерно 1 час езды от Казани

Стоимость: бесплатно

Нижнекамские термы

На территории Нижнекамских терм расположены более 20 видов бань, 6 круглогодично действующих бассейнов, элементы аквапарка и детская зона.

Место расположения: г. Нижнекамск, ул. Молодежная, 13

Стоимость: в рабочие дни – 310 рублей в час (1330 рублей полный день), в праздники и выходные – 440 рублей в час (полный день – 1780 рублей). Дети до 5 лет включительно – бесплатно.

Фото: © «Татар-информ»

Азнакаевский открытый бассейн

Самый большой в Татарстане открытый бассейн находится в Азнакаево – его площадь составляет около 4 тысяч квадратных метров. Максимальная глубина – 2,2 метра. Есть также отдельный бассейн для детей.

Место расположения: г. Азнакаево, ул. Султангалиева, 21б

Стоимость: в будни – 300 рублей, в выходные – 400 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пляжи по нацпроекту

В июне и июле этого года сразу в нескольких городах и районах Татарстана были запущены проекты предпринимателей, получивших в прошлом году субсидию на обустройство пляжей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Пляжи с различным набором услуг открылись в Набережных Челнах (сразу три), Мамадыше, селах Именьково Лаишевского района и Сиктерме Алькеевского района и в деревне Ржавец Спасского района.

Камиля Билалова, «Интертат», перевод с татарского