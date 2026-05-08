Озеро Архиерейское в Лаишевском районе официально стало памятником природы

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил положение о памятнике природы регионального значения «Озеро Архиерейское» в Лаишевском районе, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации РТ. Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет 69,2 гектара.

Памятник природы создан с целью сохранения естественных экосистем водного объекта, биологического разнообразия, редких объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Он входит в состав природно-заповедного фонда республики и находится в ведении Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Границы территории обозначаются на местности специальными информационными знаками.

Согласно тексту постановления, на территории памятника природы запрещается любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на экосистему водного объекта: строительство зданий и сооружений, разведка и добыча полезных ископаемых, изменение гидрологического режима, промышленное рыболовство, мойка автотранспорта на берегах, размещение отходов, складирование материалов и снега, обустройство летних лагерей для скота, водопой скота, предоставление земельных участков, сброс сточных вод, уничтожение гнезд и нор животных, а также проезд и стоянка плавательных средств (за исключением транспорта контролирующих органов и спецтехники для ликвидации аварий).

По согласованию с Госкомитетом на территории памятника природы разрешается сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, проведение экологической реабилитации и профилактических мероприятий, выкашивание водных травянистых растений, научные и археологические работы, экологический туризм и региональное геологическое изучение.

Хозяйственная деятельность на территории осуществляется в соответствии с положением и требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира. Допускаются следующие виды использования земельных участков: природно-познавательный туризм, охрана природных территорий, историко-культурная деятельность и общее пользование водными объектами (при согласовании с уполномоченным органом).