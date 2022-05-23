«Оздоровление Волги»: в Татарстане демонтируют трубопроводы Озерного месторождения

Правительство профинансирует изоляцию и ликвидацию 15 источников загрязнения Волги. Сообщение об этом опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Изоляция и ликвидация 15 источников загрязнения, располагающихся в бассейне реки Волги, будет частично профинансирована за счет бюджетных средств в рамках проекта „Оздоровление Волги“. Работы пройдут в Астраханской, Ивановской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Чувашии и Татарстане», — сказано в сообщении.

В Татарстане будут демонтированы недействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ, они оказывают негативное воздействие на природный объект.

«Бездействующие трубопроводы оказались затоплены после поднятия уровня водохранилища и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения Республики Татарстан, ведь водохранилище обеспечивает водой более 900 тыс. человек. Стоимость работ составляет 930,5 млн рублей, из них 200 млн рублей обязалось софинансировать ООО „РИТЭК“. Министерство экологии и природных ресурсов РТ готово начать реализацию проекта с этого года», — пояснили в пресс-службе.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с 2018 по 2024 год в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. Цель программы – улучшить экологическое состояние Волги.