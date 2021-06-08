Оздоровление Волги в границах Татарстана в 2021 году обойдется в 1,4 млрд рублей

На мероприятия по оздоровлению Волги в той части, где река протекает по территории Татарстана, в 2021 году планируется выделить 1,4 млрд рублей. Об этом на выездной пресс-конференции по приказанской акватории Волги рассказал министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

«В 2019-2020 годах на федеральную программу оздоровления Волги было направлено 2 млрд 600 млн рублей (11 очистных сооружений). Это огромные средства. В этом году нам предстоит ввести в эксплуатацию два очистных сооружения в Пестречинском районе и на одном переходящем объекте — водоканале Казани. Реконструкция и строительство очистных сооружений Казани — трехлетняя программа», — сказал Шадриков.

При этом он подчеркнул, что водоканал столицы РТ дает 42% всех сбросов в Волгу региона, а глобальная задача республики, между тем, заниматься не только Волгой, но и всеми малыми реками и водными объектами своей территории. Площадь всех водных объектов Татарстана составляет 64% от общей его территории.