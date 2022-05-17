Оздоровительный комплекс в парке «Нижняя Кама» отдадут под отдых детям из Мариуполя

Санаторий-профилакторий «Саулык», расположенный на территории национального парка «Нижняя Кама» у города Набережные Челны, отведут под летний отдых детей, привезенных в Татарстан в числе вынужденных переселенцев из Мариуполя. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Альфия Когогина.

«В Набережных Челнах принято решение организовать отдых детей, приехавших в наш город из Мариуполя, в местных загородных лагерях. Это в том числе оздоровительный комплекс „Саулык“, расположен на территории национального парка „Нижняя Кама“. Здесь реализуются спортивные, творческие, интеллектуальные, лингвистические и другие образовательные программы, и каждую смену отдыхают почти 2 тыс. детей со всего Татарстана и из-за его пределов», — отметила Когогина.

В начале апреля в Набережные Челны прибыли почти 300 вынужденных переселенцев из Донбасса, среди которых более 50 детей.

Ранее вице-спикер Госдумы, председатель комиссии «Единой России» по защите материнства Анна Кузнецова предложила оказать помощь регионам, которые размещают на своей территории переселенцев.

«Мы должны максимально помочь тем регионам, которые размещают переселенцев. Там, как правило, используются имеющиеся базы, в которых организуются кампании по летнему отдыху для детей. Нужно выработать меры, чтобы все вопросы можно было решить максимально эффективно», — заявила она.