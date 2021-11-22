«Охватить наблюдением всю территорию»: в школах Казани внедрят новую систему охраны

Повышение антитеррористической защиты городских школ, детсадов и вузов, а также криминогенную обстановку в Казани обсудили сегодня на деловом понедельнике в столичной мэрии. Главные тезисы – в обзоре ИА «Татар-информ».

«Расположение пунктов напротив входа и вывод изображений со всех камер на монитор охранника, обеспечивает видимость всей прилегающей территории»

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Оборудовали пункты охраны на 12 млн рублей, на очереди – новые заборы»

Еженедельное совещание в мэрии стартовало с доклада о ремонте образовательных учреждений. Речь зашла о внедрении новых способов защиты школ и детсадов. В настоящее время 66 образовательных учреждений татарстанской столицы уже оборудованы пунктами охраны ЧОП, до конца года этот показатель вырастет до 80. Об этом сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

«В рамках работ по антитеррористической защищенности в 2021 году, благодаря привлечению финансирования из бюджета Казани, устраняются предписания Росгвардии. На данный момент в 66 учреждениях мы оборудовали полноценные пункты охраны для сотрудников ЧОП. Расположение пунктов напротив входа и вывод изображений со всех камер на монитор охранника, обеспечивает видимость всей прилегающей территории. До конца года плановый охват составит 80 учреждений. На эти цели было выделено порядка 12 млн рублей», – сообщил докладчик.

Кроме того, для лучшего обзора территорий была проведена работа по замене видеокамер и элементов уличного освещения, установленных на территории школ, детсадов и вузов.

Для лучшего обзора территорий была проведена работа по замене видеокамер и элементов уличного освещения, установленных на территории школ, детсадов и вузов Фото: © ИА «Татар-информ»

«Сейчас готовится документация для проведения торгов по установке ограждений школ и детских садов. Проблемы с этим испытывают 332 образовательных учреждения – где-то ограждения сломаны, где-то отсутствуют вовсе. Установку новых ограждений планируется начать при наступлении благоприятных погодных условий в 64 учреждениях на сумму 184 млн рублей», – заключил Петр Королев.

«Главной проблемой детсадов и школ являются изношенные коммуникации»

В 2021 году в 237 казанских детсадах и школах провели текущий ремонт на сумму 265 млн рублей, продолжил доклад Петр Королев.

Он отметил, что в программу ремонта входят 642 объекта. Из них 57% зданий находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Главной проблемой детсадов и школ являются изношенные инженерные коммуникации внутри зданий. Наиболее острой проблемой являются системы водоснабжения, водоотведения, наряду с ними электроснабжение и наружное освещение», – рассказал докладчик.

Он добавил, что отдельным пунктом проведения ремонтных работ является безопасность. В частности, речь идет об эвакуационных выходах из зданий школ и детсадов.

В 2021 году в 237 казанских детсадах и школах провели текущий ремонт на сумму 265 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Должна быть соответствующая ширина этих проходов (минимум 1,5 метра), допускается использование напольных покрытий из негорючего линолеума или нескользящей плитки. Ремонт путей эвакуации проведен в 24 образовательных учреждениях Казани на сумму 13 млн рублей. Это ремонт эвакуационных лестниц, полов, стен, а также замена дверей на противопожарные», – резюмировал Королев.

Кроме того, с начала года ремонт кровли на сумму 57 млн рублей затронул 37 детских садов и школ Казани.

«В зависимости от потребности учреждения, проведены работы по замене системы ливневого водоотведения, установка парапетов, зенитных фонарей, замена кровельного покрытия и отдельных элементов кровли», – рассказал Королев.

По его словам, общая потребность в проведении таких работ в 81 учреждении образования Казани составляет порядка 300 млн рублей.

«Потребность в ремонте огромная, другого не может быть в городе с тысячелетней историей»

Реализуемые в республике социальные программы, инициированные Президентом Татарстана, позволяют решать вопросы с ремонтом образовательных учреждений Казани. Такое мнение выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что в татарстанской столице сейчас действует единый системный подход к ремонту детсадов и школ. Это позволяет увидеть общую картину происходящего в данной сфере, а значит – принимать более эффективные решения.

Ильсур Метшин: «Реализуемые в республике социальные программы, инициированные Президентом Татарстана, позволяют решать вопросы с ремонтом образовательных учреждений Казани» Фото: kzn.ru

«Потребность в ремонте огромная, другого не может быть в городе с тысячелетней историей. Но это вопрос капитального [а не текущего] ремонта. Хочу поблагодарить Президента нашей республики, беспрецедентные программы которого позволяют нам серьезно продвигаться в этом плане. Мы отремонтировали школы старше 30 лет, более 57 детских дошкольных учреждений капитально отремонтировали за эти годы, подростковые клубы», – отметил казанский градоначальник.

Метшин добавил, что результаты проделанной работы видны по положительным откликам самих жителей города.

«Достигнута стопроцентная результативность по раскрытию убийств»

Следующий доклад совещания также был связан с темой безопасности. С начала 2021 года В столице Татарстана зарегистрировано 19,5 тыс. преступлений, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Число преступлений против личности снизилось с 1,4 до 1,3 тыс. На 2,9% уменьшилось количество преступлений против собственности. Об этом сообщил начальник Управления МВД по Казани полковник полиции Александр Мищихин.

По его словам, в текущем году совершено на 16% меньше разбоев, на 34% грабежей, на 1,1% краж. Число угонов автомобилей снизилось на 11,8, краж авто и мототранспорта – на 10%.

С начала 2021 года в столице Татарстана зарегистрировано 19,5 тыс. преступлений, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Меньше совершено преступлений в общественных местах и на улицах города. Установлены виновные в совершении более 6,5 тыс. преступлений, каждое четвертое из которых относится к категории тяжких. Достигнута стопроцентная результативность по раскрытию убийств, фактам причинения тяжкого вреда здоровью, преступлениям против половой неприкосновенности и разбоям», – отметил полковник полиции.

Докладчик перечислил резонансные преступления, которые были раскрыты: убийство в одном из жилых домов на улице Минская, где подозреваемый расстрелял свою жертву в лифте, разбойное нападение с применением топора во дворе дома по улице Шадрина, кража более полумиллиона рублей с топливной карты одной из транспортных компаний, которой злоумышленник расплачивался на АЗС, серия краж из различных офисных помещений, откуда подозреваемый похищал как предметы мебели, так и различную технику, причинив организациям ущерб на сумму более 1 млн рублей.

«В полном объеме проведен запланированный комплекс мероприятий в сфере защиты прав и свобод человека. Контроль за ситуацией в городе сохранен, оперативная обстановка стабильная», – доложил Мищихин.

Полиция Казани стала вдвое чаще раскрывать кражи с банковских карт

Глава УМВД по Казани отметил, что заметную долю в общей массе преступлений составляют киберпреступления. С начала года зарегистрировано около 2,5 тыс. краж с банковских карт и электронных счетов. Кроме этого совершено примерно 3,5 тыс. мошенничеств с использованием средств связи и интернета.

«Мы не стоим на месте, используя при раскрытии таких преступлений все доступные методы. Работа ведется в тесном контакте со специализированным подразделением МВД республики, банками, представителями сотовых компаний и интернет-провайдеров. С начала года сотрудниками полиции раскрыто вдвое больше преступлений данной категории, чем в прошлом году», – отметил докладчик.

Мищихин рассказал, что в ноябре в Казани был задержан 26-летний рецидивист, который искал своих жертв на сайтах «Юла» и «Авито». Он обманывал жителей города, предъявляя поддельный скриншот об оплате и похищал продаваемый товар. На сегодняшний день подозреваемому инкриминируется более 20 аналогичных случаев.

«То, что сегодня Казань является одним из самых безопасных городов нашей страны, – это заслуга прежде всего самих горожан и, конечно, личного состава профессионалов Управления МВД» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Продолжается информирование населения о видах дистанционных преступлений. Полицейские проводят беседы с населением, местные власти размещают информацию о преступлениях на счетах-фактурах и стендах жилых домов, а также в общественном транспорте.

Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу полицейских города. «Огромная работа проводится в столице Татарстана по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан. На 3,5 тыс. мероприятий в год обеспечивает безопасность горожан Управление МВД», – сообщил Метшин.

Мэр подчеркнул, что безопасность – один из главных критериев жизни любого города.

«То, что сегодня Казань является одним из самых безопасных городов нашей страны, – это заслуга прежде всего самих горожан и, конечно, личного состава профессионалов Управления МВД. Подтверждением этому является снижение количества преступлений», – добавил Метшин.

«Несмотря на засушливое лето, число пожаров в Казани снизилось на 2%»

В завершение совещания с окладом выступил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов. Он подвел итоги пожарной обстановки городе с начала года. Несмотря на засушливое и жаркое лето, число пожаров в татарстанской столице в 2021 году снизилось на 2% и составил 1,29 тыс. случаев.

«С начала 2021 года в Казани зарегистрировано 1,2 тыс. пожаров. Благодаря профилактике удалось снизить количество пожаров на 2%», – отметил Тимурханов.

Несмотря на засушливое и жаркое лето, число пожаров в татарстанской столице в 2021 году снизилось на 2% и составило 1,29 тыс. случаев Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что основными причинами пожаров в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушения правил использования печей.

Тимурханов рассказал, что в 2021 году в Казани прошли более 500 плановых проверок противопожарной безопасности, после чего надзорные органы выписали 417 предписаний.

«Привлечены к административной ответственности 398 должностных и 26 юридических лиц. Также были проведены 364 внеплановых проверки, по результатам которых выявили 230 неустраненных нарушений», – сообщил Тимурханов.