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Общество 28 октября 2024 10:52

Охраняли на суше и под водой: как работала Росгвардия на саммите БРИКС в Казани

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Охраняли на суше и под водой: как работала Росгвардия на саммите БРИКС в Казани

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов приказал Росгвардии обеспечить усиленные меры безопасности в период саммита БРИКС В Казани.

Более 80 объектов и около 300 автомобилей обследовали специалисты инженерной и кинологической служб Росгвардии.

Водолазы проверили антитеррористическую безопасность 27 подводных объектов, расположенных в акваториях рек Волга и Казанка, обследовали грунт, опоры мостов и другие конструкции.



Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность Международного выставочного центра «Казань Экспо» - основной площадки проведения международного форума.

Под круглосуточный контроль были взяты международный аэропорт.

Командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник поблагодарил командиров подразделений Росгвардии и в их лице - весь личный состав за достойное и безупречное выполнение задач по участию в обеспечении безопасности саммита БРИКС в городе Казани.1

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