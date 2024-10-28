Охраняли на суше и под водой: как работала Росгвардия на саммите БРИКС в Казани

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов приказал Росгвардии обеспечить усиленные меры безопасности в период саммита БРИКС В Казани.



Более 80 объектов и около 300 автомобилей обследовали специалисты инженерной и кинологической служб Росгвардии.



Водолазы проверили антитеррористическую безопасность 27 подводных объектов, расположенных в акваториях рек Волга и Казанка, обследовали грунт, опоры мостов и другие конструкции.





Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность Международного выставочного центра «Казань Экспо» - основной площадки проведения международного форума.



Под круглосуточный контроль были взяты международный аэропорт.



Командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник поблагодарил командиров подразделений Росгвардии и в их лице - весь личный состав за достойное и безупречное выполнение задач по участию в обеспечении безопасности саммита БРИКС в городе Казани.1