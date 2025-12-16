Охранников и вахтеров в РТ хотят исключить из патентной системы налогообложения

В Татарстане из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, хотят исключить оказание услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«По федеральному законодательству ведение охранной деятельности физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не допускается. Охранную деятельность могут осуществлять только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», – пояснил заместитель председателя комитета Камиль Нугаев.

Он отметил, что республиканский законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

Комитет рекомендовал Госсовету РТ принять законопроект, которым вносятся изменения в закон «О введении на территории РТ патентной системы налогообложения», в первом и третьем чтениях.