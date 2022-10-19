Охранники в Казани зарабатывают до 45 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для охранника, работающего по графику «два на два», в производственных компаниях Казани составляет 45 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Максимальную зарплату от 35 тыс. до 45 тыс. рублей готовы платить охранникам с наличием удостоверения частного охранника шестого квалификационного разряда, разрешения на ношение оружия, опытом работы с оружием и работы охранником от трех лет», — отмечают специалисты.

Средняя зарплата охранников в столице Татарстана по октябрьским данным составляет 30 тыс. рублей. Работодатели предлагают от 27 тыс. до 35 тыс. рублей охранникам со средним профессиональным образованием, отличной физической формой и опытом работы охранником от двух лет.

Конкурентным преимуществом считается опыт службы в армии или работы в правоохранительных органах.