Охранник СНТ в Татарстане спасся из пожара, услышав писк извещателя

Ночью 2 декабря на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что горит одна из дач в садовом товариществе «КАПО-2» в Высокогорском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

У горящего дома пожарных встретил 52-летний мужчина. Он рассказал, что работает охранником и ночует на даче. Ночью он услышал звук пожарных извещателей, которые установил пару лет назад. Мужчина увидел, что огонь охватил веранду дачи. Он выбежал на улицу, позвонил пожарным, а сам попытался потушить пожар. Однако самостоятельно справиться с огнем не смог. Охранника с ожогами рук, ног и живота доставили в больницу.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети помещения веранды.