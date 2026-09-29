Охрана судов, выдворение иностранцев: о работе силового блока судебных приставов

Порядок и безопасность в судах – главная задача судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, так называемого силового блока приставов. Кроме того, в их обязанности входит исполнение решений об административном выдворении иностранцев. Об их работе рассказал заместитель руководителя ГУФССП России по РТ Андрей Белов.





«У судей в Татарстане есть персональные тревожные кнопки»

– Андрей Владимирович, расскажите, как приставов, которые обеспечивают порядок деятельности судов, подготавливают к работе?

– Вопросам безопасности уделяется особое внимание. Здания судов находятся под постоянным контролем. В судах Республики Татарстан регулярно проводятся учения с привлечением всех ответственных служб. Приведу в пример лишь два из них. 26 июня в здании Набережночелнинского городского суда прошли масштабные тактико-специальные учения по отработке действий при угрозе совершения террористического акта под руководством заместителя начальника Управления – начальника отдела по вопросам противодействия коррупции Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Рамиля Рамазанова. Главная цель – проверка уровня готовности судебных приставов, охраны, аппарата суда и взаимодействующих силовых структур. Были успешно отработаны оповещение и эвакуация, локализация угрозы, а также слаженное взаимодействие со спецслужбами.

22 сентября в Верховном Суде Республики Татарстан под руководством председателя Верховного суда Республики Татарстан Азата Гильмутдинова прошли комплексные учения по противодействию угрозе атаки БПЛА. В тренировке приняли участие судебные приставы по ОУПДС Казанского специализированного отделения и отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, а также сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и работники скорой медицинской помощи. Отрабатывались действия по оповещению, эвакуации, взаимодействию с экстренными службами, обнаружению и нейтрализации условной угрозы, а также пресечению попытки нападения на судью.

– Оснащены ли здания судов техническими средствами охраны?

– В Татарстане здания судов на сто процентов оснащены техническими средствами охраны: стационарными металлодетекторами, системами видеонаблюдения и электронными базами. Здания судебных участков мировых судей оборудованы современными средствами защиты, у судей есть персональные тревожные кнопки. Пункты пропуска оснащены компьютерами с доступом к базам данных, что позволяет оперативно выявлять лиц, скрывающихся от правосудия, должников и граждан, находящихся в розыске.

«В этом году судебные приставы изъяли около тысячи предметов, среди них 12 электрошокеров»

– Какое количество объектов находится под охраной приставов? Ведется ли статистика по количеству предметов, изъятых приставами в судах?

– Значительное внимание уделяется обеспечению установленного порядка во время судебных заседаний и профилактике правонарушений. Под охраной находятся 170 объектов, в 167 из них организовано несение службы с оружием. Ежедневно судебные приставы по ОУПДС проверяют посетителей на контрольно-пропускном пункте на входе в суд. За восемь месяцев 2026 года судебные приставы изъяли около тысячи предметов, запрещенных к проносу в суды. Среди них – 12 электрошоковых устройств, 4 газовых и травматических пистолета, 1 боеприпас и почти 973 иных предмета. Личный досмотр прошли 1134 гражданина. При осуществлении пропускного режима задержан 31 человек, находившийся в розыске, из них 27 – непосредственно в зданиях судов.

– За какие правонарушения судебные приставы по ОУПДС могут привлечь к ответственности?

– По итогам восьми месяцев 2026 года было выявлено 1520 административных правонарушений, предусмотренных статьей о неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и статьей о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Важной составляющей деятельности остается участие судебных приставов по ОУПДС в совершении исполнительных действий. Они обеспечивают безопасность судебного пристава-исполнителя при взыскании имущества, выселении и иных ситуациях, требующих поддержания правопорядка. Это позволяет обеспечить законность и беспрепятственное исполнение судебных решений.

«С начала года приставы РТ исполнили 1682 судебных решения о выдворении иностранцев из России»

– Судебные приставы организовывают фактическое выдворение, включая сопровождение до пунктов пропуска через государственную границу России иностранных граждан и лиц без гражданства. Какой объем работы в этом направлении?

– За 8 месяцев 2026 года судебные приставы республики исполнили 1682 судебных решения об административном выдворении иностранцев из России. Это направление работы является одним из важнейших. На основании постановления судьи о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации судебные приставы препровождают их в специальные учреждения, организуют и обеспечивают фактическое выдворение, включая сопровождение до пунктов пропуска через государственную границу и передачу пограничным органам.

– Какие изменения внесены в 2026 году в законодательство об административном выдворении и что фактически поменялось?

– В 2026 году в законодательство, регулирующее вопросы административного выдворения, были внесены важные изменения. Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 3.10 и 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установлен запрет на применение административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации и иных воинских формирований.

В случае совершения такими лицами административных правонарушений вместо выдворения применяются альтернативные меры административной ответственности – административный штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Это нововведение позволяет находить гибкий подход при назначении наказаний к этой категории граждан, учитывая их особый правовой статус.

– Как вы оцениваете эффективность работы судебных приставов по ОУПДС за последнее время?

– Работа судебных приставов по ОУПДС – это не только охрана и контроль. Это фундамент, на котором держится уважение к суду и закону. Антитеррористическая защищенность объектов судебной системы и исполнение решений о выдворении иностранных граждан остаются приоритетными направлениями. Регулярные тренировки с участием правоохранительных органов и экстренных служб позволяют совершенствовать взаимодействие и отрабатывать практические навыки реагирования на возможные угрозы. ГУФССП России по Республике Татарстан продолжает системную работу по повышению антитеррористической защищенности объектов судебной системы и обеспечению правопорядка.

Фото пресс-службы ГУФССП России по РТ