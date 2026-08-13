Охрана «РЖД Арены» избила журналиста после матча «Локомотива»

https://rzdarena.ru

Журналист «Матч ТВ» стал жертвой нападения со стороны службы безопасности стадиона «РЖД Арена» после матча 3-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (0:0). Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, охранники в грубой форме потребовали, чтобы корреспондент покинул арену в 21:30, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Когда журналист начал снимать происходящее на телефон после того, как его начали оскорблять и выталкивать за ограждение, сотрудники охраны заломали ему руки, избили и принудительно заставили разблокировать смартфон, чтобы удалить записи.

Отмечается, что репортёр согласился на требования, опасаясь за своё здоровье. Позже в травмпункте он зафиксировал следы насилия на теле. 10 августа «Матч ТВ» направил в «Локомотив» официальное письмо с требованием предоставить записи с камер наблюдения и принять меры в отношении охранников. Ответа от клуба пока не последовало. Руководство «Локомотива» пока не комментирует инцидент.