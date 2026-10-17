Охотовед и общественник опровергли слухи о нашествии волков на Подмосковье

Чучела лисы и волка

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слухи об увеличении численности волков в Подмосковье не соответствуют действительности. Об этом заявили начальник Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов и председатель общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков, передает ТАСС.

«О массовом нашествии в Подмосковье волков речи нет, и никогда не шло. Случаи встречи с волками у жителей в Московской области не участились за последние время никак», – в частности, подчеркнул Вачугов.

Охотовед добавил, что волки из окрестностей столицы не могут зайти на территорию Москвы из-за сложности преодоления огромных расстояний. Дачный пояс и магистрали создают непроходимую преграду для хищников.

Напротив, скорее эти представители семейства собачьих, которые не любят встречаться с человеком, отступят в более спокойные Тверскую, Калужскую, Рязанскую области, «где их никто не беспокоит».

«Спокойной жизни в Подмосковье у волков нет. Охотники в охотничьих хозяйствах очень часто их добывают, регулировка их численности абсолютно не требуется», – акцентировал специалист.

Позднее с Вачуговым солидаризировался и Шлыков, увидевший в сообщениях о волках следствие ажиотажа, вызванного «эпизодами медвежьей активности». «Описанные в некоторых СМИ и в социальных сетях случаи роста визуальных контактов людей с волками не нашли официального подтверждения», – проинформировал он.

Общественник сослался на данные зоологов и охотоведов, согласно которым численность волков в Московской области с 2018 года и по настоящее время составляет несколько десятков особей. Охотхозяйства не фиксировали увеличения роста популяции и визуальных контактов с волками, соответствующих тенденций нет, констатировал он.