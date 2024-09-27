Охотники Татарстана передали ружья и боеприпасы для нужд СВО

Три гладкоствольных ружья и боеприпасы к ним передали для нужд участников специальной военной операции (СВО) охотники Татарстана из Бугульминского и Ютазинского районов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Мероприятие важное и объединяет всех неравнодушных жителей. Планировал передать ружье сыну, но сейчас ребятам оно нужнее, пусть пользуются. Думаю, что наше участие поможет сохранить многим жизни», - отметил глава межрайонных отделов Госкомитета РТ по биоресурсам по вышеназванным районам Тимур Гиниатуллин.

Отмечается, что с начала акции «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», организованной благотворительным фондом «Za мирное небо», силами сотрудников комитета в зону СВО отправлено семь гладкоствольных ружей.

Для процедуры переоформления необходимо обращаться в любое из районных отделений ЛРР Росгвардии на территории республики. Для жителей Казани - Центр ЛРР Управления Росгвардии по Татарстану на ул. Лазарева, 16.