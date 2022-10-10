Охотники Татарстана объявили сбор теплых вещей и амуниции для мобилизованных в зону СВО

Члены старейшей и самой крупной в Татарстане общественной организации охотников и рыболовов «Татохотрыболовобщества» объявили сбор теплой одежды и снаряжения для бойцов из республики, мобилизованных в зону специальной военной операции. Об этом сообщил «Татар-информ» председатель общества Ильхам Садыков.

«Мы объявили сбор для помощи нашим героям, которые отправляются в зону боевых действий для защиты нашего государства. Я знаю, что среди мобилизованных очень много охотников, к нам обращаются их матери, жены. К тому же у членов нашего общества есть необходимые вещи для бойцов, – теплые костюмы защитного цвета, комплекты охотничьего снаряжения, которое может пригодиться бойцам на передовой», – сказал Садыков.

Руководитель общества напомнил, что в последние дни цены на обмундирование и военное снаряжение резко выросли и не все мобилизованные смогли купить необходимые вещи. В то же время охотники очень часто используют армейские комплекты теплой одежды, у некоторых они закуплены с запасом.

«Сбор вещей для наших защитников будет производиться по всей республике председателями районных обществ и доставляться в центральный офис нашей организации в Казани. Уже отсюда будем отправлять груз в зону спецоперации», – пояснил Садыков.

«Татохотрыболовобщество», является преемником Казанского общества охоты ведет свою историю с 1868 года, входят в ассоциацию «Росохотрыболовсоюз». В советское время учредителем общества выступал Кабинет министров ТАССР, сегодня хозяевами организации являются сами охотники, которых в «Татрыболовохотобществе» более 7 тыс. человек.