Охотники Татарстана начали оформлять разрешения на добычу пушных животных

В Татарстане стартовал прием заявлений на оформление разрешений на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья. Об этом информирует пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Разрешение можно оформить в любом филиале МФЦ на территории республики независимо от района предполагаемой охоты. Для этого необходимо написать заявление, иметь при себе паспорт и охотничий билет. Также потребуется квитанция об уплате госпошлины в размере 650 рублей», – сказано в сообщении.

При оформлении разрешения на бобра или куницу потребуется квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира. Ставка сбора составляет 60 рублей за особь.

Охотиться на лисицу и зайца-русака разрешается в период с 15 сентября по 28 февраля, на бобра – с 1 октября по 28 февраля, а на куницу – с 15 октября по 28 февраля 2023 года.