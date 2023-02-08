Охотники пробурили лунки в водоемах Нурлатского района для спасения рыбы от замора

В Нурлатском районе прошла очередная природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)». Участие приняли не только охотники и рыбаки, но и дети. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Рыба в прудах и озерах, покрытых толстым слоем льда и снега, начинает испытывать кислородное голодание, что нередко приводит к ее массовой гибели. В течение зимы лунки в них пробуриваем несколько раз. Эта деятельность способствует сохранению рыбных запасов в водоемах района», – рассказал начальник межрайонного отдела по Нурлатскому району госкомитета Радик Хасанзянов.

Участники акции прорубили около 470 лунок в водоемах и вставили 370 трубчатых стеблей камыша и соломы.