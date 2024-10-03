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Охотники из Татарстана могут передать ружья участникам СВО
В Татарстане продолжается акция «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам». Ее участниками становятся неравнодушные охотники, рассказали в Госкомитете РТ по биоресурсам.
Так, гладкоствольное ружье бойцам передали охотники из Рыбно-Слободского района. Полученное оружие будет использоваться для борьбы с дронами. По словам участников спецоперации, наиболее эффективными для этого являются гладкоствольные ружья 12-го калибра.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо обратиться в районное отделение ЛРР Росгвардии. К примеру, казанцы могут принести ружье в здание №16 по улице Лазарева.
Ружья в зону СВО уже пожертвовали охотники из Балтасинского, Бугульминского и Ютазинского районов.
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