Охотник Латыш советует водителям переждать, если на дороге появился кабан

Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш посоветовал водителям, которые заметили на дороге кабана, остановиться и подождать, пока животное уйдет. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, за одним кабаном может следовать целое семейство – до 20 поросят. Поэтому автомобилистам лучше пропустить животных, а не пытаться проехать мимо них.

Если столкновения избежать не удалось, забирать тушу дикого животного нельзя. Латыш объяснил, что мясо кабана без ветеринарной проверки может быть опасно для здоровья.

Кроме того, дикие животные принадлежат государству, а камеры на дорогах могут помочь установить личность водителя. В таком случае ему грозит ответственность сразу за несколько административных правонарушений.

Эксперт призвал автомобилистов не нарушать закон и при столкновении с животным вызывать Госавтоинспекцию.