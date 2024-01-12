Охота за головами: в Татарстане забыли о безработице, но грянул кадровый голод

Эльмира Зарипова: «Соискателям предлагается свыше 49 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 12 вакансий»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На одного безработного приходится 12 вакансий

В Татарстане в прошлом году зафиксирован очень высокий уровень занятости – работали 62% населения. При этом уровень общей безработицы составил 2%, а регистрируемой – 0,21%.

«За 2023 год в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 31 тыс. человек, из них 72% было трудоустроено в первый месяц обращения. Соискателям предлагается свыше 49 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 12 вакансий», – отметила Эльмира Зарипова.

Наибольший спрос на кадры в республике сложился в промышленности. В этом сегменте татарстанцам готовы предложить 12 тыс. вакансий. В пятерку самых востребованных также вошли сферы строительства и ЖКХ – 5,1 тыс. вакансий, транспорта – 3,5 тыс., здравоохранения – 2,4 тыс. и образования – 1,6 тыс. вакансий.

«В реальном секторе экономики 76% потребности в кадрах составляют квалифицированные специалисты, среди них лидирующие позиции занимают строительные специальности, специалисты по производству машин и оборудования. Среди профессий неквалифицированного труда востребованы грузчики, уборщики помещений и дворники», – подчеркнула министр.

В Татарстане наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по таким направлениям, как машиностроение, техника и технологии, сельское и лесное хозяйство Фото: © «Татар-информ»

В то же время в Татарстане наблюдается дефицит квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по таким направлениям, как машиностроение, техника и технологии, сельское и лесное хозяйство. Так, в машиностроении на данный момент требуется 5,1 тыс. человек, в техническом направлении – 764 человека, в сельском и лесном хозяйстве – 980 человек.

В сферах сервиса и туризма, экономики и управления, а также юриспруденции их, наоборот, в избытке. В IT-направлении, по словам Эльмиры Зариповой, удалось достигнуть баланса – потребность специалистов и контрольные цифры приема (КЦП) составляют порядка 1,1 тыс. человек.

Теперь повысить свою квалификацию смогут также инвалиды и соискатели для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По нацпроекту «Демография» сможет обучиться больше людей

С 2024 года обучение по нацпроекту «Демография», который реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости», затронет новые категории граждан.

Теперь повысить свою квалификацию смогут также инвалиды и соискатели для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Обучаться с 2024 года смогут и отцы, опекуны или другие родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

По словам главы татарстанского Минтруда Эльмиры Зариповой, в 2023 году служба занятости организовала обучение 12 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. безработных граждан по нацпроекту «Демография».

«В рамках федерального проекта “Содействие занятости” нацпроекта “Демография” направлены на обучение 8,3 тыс. граждан: женщины с детьми – 4,8 тыс. человек, граждане «50 плюс» и предпенсионеры – 2,4 тыс. человек. Уровень трудоустройства после обучения – 83,5%», – рассказала она.

Одни из самых скромных зарплат у тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя зарплата в Татарстане в 2023 году составила 59,5 тыс. рублей

По данным Минтруда, Татарстан занимает лидирующее место по уровню заработной платы среди регионов ПФО. Так, средняя заработная плата за январь – октябрь 2023 года в республике увеличилась на 18,4% к уровню аналогичного периода 2022 года и составила 59,5 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 50,2 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в добыче полезных ископаемых — 94,5 тыс. рублей, отрасли информатизации и связи — 91,9 тыс. рублей.

Одни из самых скромных зарплат у тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом, — 39,7 тыс. рублей, работает в гостиничной сфере и сегменте общественного питания — 36,2 тысячи рублей.

Эльмира Зарипова также напомнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году достиг 19,2 тыс. рублей, а минимальная заработная плата (МЗП) для внебюджетного сектора — 22 тыс. рублей.

За 10 лет число многодетных семей в республике выросло в 2 раза Фото: © «Татар-информ»

Число многодетных семей в Татарстане за 10 лет выросло в два раза

Рассказала Зарипова также и о многочисленных мерах социальной поддержки, в том числе семей с детьми и многодетных семей. Всего в Татарстане оказывается 6 федеральных и 55 республиканских мер, каждый второй рубль из бюджета министерства в 2023 году был направлен на поддержку родительства.

Среди приоритетных задач на 2024 год для Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Зарипова назвала работу в части продления льготной ипотеки. Министр отметила, что до появления детей определяющим для семьи является вопрос заработной платы, однако после рождения ребенка приоритеты смещаются и на первый план выходит жилищный вопрос.

«Посылы связаны с продлением льготной ипотеки. Безусловно, это наша позиция, потому что мы сегодня видим, что это дает возможность семьям видеть жизненные горизонты, решать свои дальнейшие перспективы», – подчеркнула Эльмира Зарипова.

Глава Минтруда РТ также уточнила, что за 10 лет число многодетных семей в республике выросло в 2 раза – с 24,4 тыс. (на 1 января 2013 года) до 50,2 тыс.

Гузель Удачина: «Татарстанский филиал уже взял на индивидуальное сопровождение более 2,5 тыс. ветеранов и участников специальной военной операции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фонд «Защитники Отечества» взял на сопровождение более 2,5 тыс. татарстанцев

Еще одно приоритетное направление, которое было озвучено на коллегии, – помощь участникам СВО и их семьям. Ее, в частности, оказывает фонд «Защитники Отечества». Татарстанский филиал уже взял на индивидуальное сопровождение более 2,5 тыс. ветеранов и участников специальной военной операции, рассказала его руководитель Гузель Удачина.

Всего в фонд за 2023 год обратились примерно 6,7 тыс. человек, было рассмотрено более 11 тыс. вопросов. Среди основных тем обращений она назвала назначение мер социальной поддержки, организацию денежных выплат, оказание медицинской, психологической и юридической помощи. Главной проблемой на данный момент остается получение документов о прохождении службы из воинских частей.

Гузель Удачина также напомнила, что фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года указом Президента РФ Владимира Путина. Представительство в Казани открылось в июле прошлого года. Подобного рода структур не создавалось в России ни после войны в Афганистане, ни после первой и второй чеченских кампаний.