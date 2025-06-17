Охота, авиация и санаторий за 2 млрд: Минуллина нашла точки роста в Балтасинском районе

В Балтасинском районе Татарстана активно развивается сельское хозяйство, а в планах сделать упор еще и на туризм. Что мешает развитию района и какие ниши предлагают инвесторам, обсудили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Рамиль Нутфуллин презентовал инвестпотенциал Балтасинского района на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана

Фото: пресс-служба АИР РТ

Доля предпринимательства в экономике района занимает 57%

Презентация Балтасинского района на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана традиционно началась с основных экономических показателей. Глава района Рамиль Нутфуллин рассказал, что валовой территориальный продукт (ВТП) по итогам 2024 года составил 15,2 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее.

По его словам, почти половина от общего ВТП приходится на сельское хозяйство. Еще 11,5% приходится на промышленность, 10% на оптово-розничную торговлю, 9% на строительство, 2,1% на логистику и хранение, а оставшиеся 18,2% на прочие отрасли.

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«В структуре валового территориального продукта доля малого и среднего предпринимательства составляет 57%», – подчеркнул глава района. Он также добавил, что такой высокий процент предпринимательства обусловлен большим количеством сельских жителей района.

Средняя заработная плата в Балтасинском районе по итогам первого квартала 2025 года составила 57,7 тыс. рублей. Если сравнивать показатели с первым кварталом 2024 года, то рост средней зарплаты по району составил 33%.

«Зарплата по району за первый квартал составила 57,7 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве – 56,7 тыс. рублей», – уточнил глава района.

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Санаторий за 2 млрд и ледовый дворец за 600 млн рублей

Далее Нутфуллин перешел к уже реализующимся проектам в районе. Так, рядом с озером Кара-Куль планируют построить санаторный комплекс. По словам инвестора, сейчас проект находится на стадии проектирования, но уже в феврале 2026 года планируется приступить к строительству комплекса.

Запустят санаторий в первой половине 2028 года, а инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

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Еще одним масштабным проектом в районе станет ледовый дворец, инвестиции в который составят 573 млн рублей.

«Не каждый район может себе позволить ледовый дворец», – отметила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Переходя к инвестиционному потенциалу района, Нутфуллин рассказал, что видит перспективы в развитии туризма. Этому может поспособствовать как будущий санаторий, так и различные культурные и исторические объекты на территории района.

«Пока готового проекта не предложишь – результата не будет»

Участники совещания в свою очередь предложили ряд направлений для туризма, которые могут стать востребованными. Так, президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев призвал обратить внимание на высокий потенциал охотничьего туризма.

Помимо этого, точкой притяжения туристов может стать местный аэродром. Минуллина отметила, что помимо авиационного спорта это направление также поспособствует появлению сервисов для обслуживания самолетов, а также заведений общественного питания и гостиниц.

Главе района также предложили подумать над созданием фестиваля деревянной скульптуры наподобие «Лукоморья», где резчики создают фигуры из произведений Александра Пушкина. Только основной тематикой сделать произведения Габдуллы Тукая. Тем более что на территории района расположена могила матери великого поэта.

Подводя итоги совещания, Талия Минуллина отметила высокий инвестиционный потенциал района, однако отметила, что почти все озвученные предложения не будут реализованы, пока их не оформят в конкретные инвестиционные предложения.

«Инвесторы – они такие, пока готового проекта не предложишь – результата не будет», – заявила глава агентства.