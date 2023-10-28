Овощевод Хамза Хисматуллин о капусте: «С одного участка можно собрать два урожая в год»

Хамза Хисматуллин: «Урожай неплохой, тем более для такого засушливого лета»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хамза Хисматуллин родился и вырос в селе Большой Сардек и на протяжении всей жизни привязан к родной земле. К фермерскому движению он примкнул еще во времена его зарождения, в 90-х годах. Начинал с выращивания зерновых, заготовки сена, также держал скот. «Чем выгоднее и удобнее было в то время – тем занимался», – говорит он. Выращивал картофель, лук-сеянец, а сегодня занимается выращиванием капусты, моркови, пекинской капусты и салата.

«Часть поля оснастили капельным орошением, очень удобно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рабочие руки на вес золота»

Фермер показывает нам раскинувшееся до горизонта поле – на площади 10 гектаров растут белокочанная капуста, пекинская капуста, морковь. Ранее фермер вырастил здесь салат айсберг. На морковном поле работают женщины. После обеда к уборке урожая моркови приступит специальный комбайн.

«Урожай неплохой, тем более для такого засушливого лета. Выручили поливочные агрегаты. Эти расходы оправдывают себя. Неподалеку течет речка, в этом плане нам очень повезло. Часть поля оснастили капельным орошением, очень удобно. В прошлом году купили морковоуборочный комбайн. Он не новый, конечно. Сейчас такие подорожали до 7 миллионов рублей. При уборке с помощью комбайна бывают некоторые потери, но чтобы убрать такую площадь вручную, нужно очень много людей. Сейчас рабочие руки на вес золота. Капусту обрезаем вручную. Девчонки у нас сильные, хорошо, что они есть. Загружаем уже при помощи транспортера», – рассказывает фермер.

Фермер показывает нам раскинувшееся до горизонта поле – на площади 10 гектаров растут белокочанная капуста, пекинская капуста, морковь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пекинской капустой он занимается три года, а салат сажает всего второй год. Эту культуру приходится убирать за короткие сроки – через 10-15 дней после созревания она уже цветет и теряет свои качества. Хотя спрос на салат высокий, реализация этого продукта имеет свои особенности. Поскольку основные его потребители – горожане, салат приходится везти далеко. Например, при отправке в Казань доход от продаж покроет лишь расходы на бензин, поясняет фермер. Зато салат экологически чистый овощ – в отличие от капусты, его не приходится обрабатывать от вредителей.

Хамза Хисматуллин советует держаться подальше от идеально красивой, без следов вредителей пекинской капусты – это значит, что ее обильно поливали химикатами.

«Собрали два урожая в год»

Пекинская капуста и салат удобны еще и тем, что позволяют получать два урожая в год с одного участка.

«На пекинскую капусту спрос также высокий. Сроки созревания у нее тоже короткие – 50-60 дней. В прошлом году сеяли ранней весной, потом в июне, затем в июле – во всех случаях она созрела. Салат тоже растет быстро, вырастили на двух гектарах, собрали, вспахали поле и посадили пекинскую капусту. Получили два урожая. У себя в огороде тоже после чеснока посадили “пекинку”, салат», – поделился фермер.

Пекинская капуста и салат удобны еще тем, что позволяют получить два урожая в год с одного участка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хисматуллин считает, что благодаря высокой урожайности выращивать овощи сейчас выгодно. Если зерновые принесут 30 тысяч рублей с гектара, то капусту с той же площади можно продать на 500 тысяч. В то же время препараты для борьбы с вредителями тоже стоят дорого, отмечает фермер.

На радость фермерам в этом году их урожай покупают по более высоким ценам. Например, капуста в прошлом году в это время стоила 6 рублей, а в этом – уже 10. Это при продаже с поля, а с хранилищ цена станет еще выше. Морковь закупают по 18-20 рублей килограмм (в прошлом году килограмм стоил около 10 рублей), а иногда и по 30 рублей.

В прошлом году 80 процентов урожая оказались непригодными к употреблению из-за болезни капусты, рассказывает фермер. У таких кочанов листья отдают желтизной. С виду кочан хороший, а внутри один слой почерневший. В этом году борьбу с болезнями усилили, и процент бракованной капусты снизился. Чтобы не допустить заражения нового урожая, участки под капусту постоянно меняют, к этому месту вернутся только через четыре года.

Что касается моркови, самое сложное здесь – получить хорошие всходы. «Если морковь взошла, значит, 70-80 процентов урожая уже есть», – говорит фермер. Эта культура не так требовательна к влаге. «Выращивать морковь намного легче, от сорняков она обрабатывается всего один раз», – отмечает он.

«Если морковь взошла, значит, 70-80 процентов урожая уже есть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Местные сорта трескаются, но они вкуснее»

Свой урожай Хамза Хисматуллин отправляет в основном в Челны. Фермер при нас отрезал кочан капусты – довольно крупный, примерно на четыре килограмма. Такие принимают преимущественно для обработки, а для торговых сетей подходят кочаны весом около 2,5 килограммов – чтобы нести было не тяжело и не приходилось долго хранить в холодильнике.

Личный рекорд Хамзы абый – кочан весом 15 килограммов. Он рассказывает, что в первый год три тысячи сеянцев ему казалось много, а сейчас в его хозяйстве выращивают по 250 тысяч голов капусты за сезон.

«Это голландские гибриды. Наши местные сорта трескаются, но они вкуснее. В одной упаковке 2,5 тысячи семян, одно семечко выходит примерно 1,5 рубля. Всхожесть хорошая. Сейчас есть и хорошие российские семена, хотим попробовать. Капусту надо хранить при температуре около 0 градусов и при примерно 70 процентах влажности. Нельзя допустить ударов, потому на месте удара она начинает гнить. Морозы в 5-6 градусов капуста переносит нормально, только нельзя ее собирать в подмороженном состоянии, изморози на листьях не должно быть», – поделился советами овощевод.

Личный рекорд Хамзы абый – кочан весом 15 килограммов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как уберечь капусту от вредителей? В полевых условиях спасает только обработка химическими препаратами, а при выращивании в огороде некоторые садоводы используют ледяную воду.

«Не раз уже слышал от людей. Говорят, что каждый день поливают студеной водой, и вредители не пристают. Я спрашивал у специалистов, обосновать это никак нельзя, но факт остается фактом», – говорит фермер.

На уборке моркови у Хисматуллина работают женщины из Большого Сардека и соседних деревень. Фарида апа – односельчанка фермера. Работала учительницей физики, сейчас на пенсии, на поле ходит «для разминки».

«Очень рады, что есть фермеры, потому что другой работы для молодежи нет. Наш труд оплачивается. Это мы только сегодня убираем вручную, до этого работал комбайн. Тут пенсионеры только я и еще одна женщина, остальные еще молодые», – рассказала Фарида апа.

На уборке моркови работают женщины из Большого Сардека и соседних деревень Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сыновья уехали в город без особого желания»

Среди работающих на уборке моркови женщин – жена Хамзы абый Гульфия апа. Она – фельдшер этого села. Вместе они вырастили двух сыновей, уже есть внуки. Гульфия апа из соседней деревни. Учились в одной школе, ходили в кино. Встречались семь лет, а сейчас уже 36 лет как создали семью.

«Сыновья были в Казани, старший сын Рушан в этом году вернулся в Кукмор. Город им не понравился. Я сама, пока они не уехали, думала, что в городе жить легче. А стала ездить к ним в гости – поняла разницу. Всегда хотелось скорее вернуться домой. Дети наши уезжали в город без особого желания. Младший сын Руслан учился в направлении сельского хозяйства. Хотел остаться в деревне, начать фермерское хозяйство. Участвовал в конкурсе на грант, но не прошел. Если бы дали, остался бы. У нас система поддержки молодежи странная – деньги дают тем, кто вернулся в село, а надо бы сделать так, чтобы они в город не уезжали.

Деревня большая, но не развивается. У нас сейчас около 50-60 пустых домов. Раньше это было процветающее село. Молодежь почти вся уехала в город. Что будет через 10-15 лет…» – вздыхает Гульфия апа.

«На выставках сельхозтехники видел новые агрегаты, они отличные! Но нам остается только смотреть и восхищаться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Труд сельского жителя не ценится по достоинству»

Хотя государство помогает субсидиями, в фермерстве большие риски, потому что никогда не знаем, какие будут закупочные цены, говорит Хамза Хисматуллин.

«Все-таки труд жителя села не ценится по достоинству. Ладно в этом году все неплохо. Риск большой, цены “играют”. Поддержка государства есть, дают субсидии, в этом году дали овощеводам. Но стабильности в ценах нет. Горючее, удобрения дорожают. Вроде продукции продаем много, но вот эти расходы съедают прибыль. Стараемся работать много, но какая будет стоимость урожая – никогда не знаем», – рассказал о проблемах фермер.

Прибыли от продажи урожая не хватает на улучшение технической базы, добавляет он. «На выставках сельхозтехники видел новые агрегаты, они отличные! Но нам остается только смотреть и восхищаться. Мы никогда не сможем их ни купить, ни применять. Мы не можем продать столько продукции, чтобы их купить. Чтобы такую технику приобрести, надо годами не есть. То ли наша продукция уходит слишком дешево, то ли техника слишком дорогая – не знаю», – сетует овощевод.

«Может быть, первое время и были сожаления о том, что выбрал эту область. Я никогда не был наемным работником. Отец трудился в сфере торговли, потом мы вместе занялись фермерством. Сейчас я уже не думаю, что смогу пойти куда-то работать. Возможно, работать на зарплату удобнее, знаешь, что у тебя будут деньги. Но у фермерства тоже есть плюсы: если не хочу идти сегодня на работу, то не иду. Никто мне слова не скажет. Но вся ответственность ложится на мои собственные плечи», – говорит фермер.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского