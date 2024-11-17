Оверчук заявил, что ВВП России может вырасти более чем на 3% в 2024-м

Ожидается, что в 2024 году ВВП России вырастет на 3,9%. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, чьи слова приводит РИА «Новости».

Спикер отметил, что в плане экономики страны-члены АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно по сравнению с другими регионами мира. Он подчеркнул, что темпы роста ВВП в странах АТЭС выше, чем в среднем в мире.

Как говорили сами участники саммита государств-членов АТЭС, добиться опережающего роста экономики удалось благодаря действующей политике в сфере финансов, развитию инфраструктуры, цифровизации, построению экономики знаний, а также повышению уровня образования населения.

«Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину», - резюмировал вице-премьер РФ.