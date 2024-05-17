Оверчук: Важнейшее направление работы ЕАЭС – заключение соглашения о свободной торговле

Введенные в отношении России санкции в первую очередь нацелены на сдерживание экономического развития страны. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на пленарном заседании KazanForum.

«Президент России Владимир Путин привел хороший пример – США ввели драконовые пошлины на электромобили из Китая, просто потому что эти электромобили лучше. Точно так же были введены ограничения в отношении производства и доступности компонентов самолета МС-21, просто потому что он по своим характеристикам превосходит Boeing и Airbus», – заметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что нужно понимать – санкции вводятся не для того, чтобы их снимать, а чтобы ограничить возможности экономического роста.

При этом Оверчук отметил, что мировая экономическая активность смещается из Запада в сторону стран мирового большинства. Россия, занимая уникальное географическое положение, использует это преимущество, чтобы наиболее эффективно решать поставленные задачи, несмотря на сдерживающие меры.

«Важно, что мы работаем не в одиночку, а вместе с ЕАЭС, объединяющей пять стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Наши страны передали очень солидный объем компетенций для принятия решения на национальном союзном уровне, что в первую очередь касается внешней торговли», – сказал Оверчук.

Важнейшим направлением общей работы является заключение соглашения о свободной торговле, считает он. Так, в декабре прошлого года Россией был подписан подобный договор с Ираном.

«Мы на этом не останавливаемся и вместе с ЕАЭС ведем переговоры с рядом исламских стран, чтобы распространить зоны свободной торговли. Таким образом мы помогаем друг другу осваивать новые рынки», – заключил вице-премьер.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.