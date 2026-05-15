Оверчук в Казани: Армении придется выбирать между ЕАЭС и Евросоюзом

Членство Армении в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам на «КазаньФоруме» заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.

«Там говорят о стремлении сблизиться с Евросоюзом. На каком-то этапе им придется сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Со своей стороны, мы, конечно, постараемся донести до коллег те проблемы, которые в этой связи могут возникать», – сказал он.

Оверчук отметил, что 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. «Видимо, там этот вопрос тоже в каком-то виде будет обсуждаться», – подчеркнул он.

По словам заместителя Председателя Правительства, Армения очень близкая России страна. «Это союзная нам страна. Даже просто человеческие связи нас объединяют, они очень глубокие, серьезные, давние. Мы с большим уважением относимся к народу Армении. И, как говорил Президент РФ Владимир Путин, мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который Армения сделает», – заключил он.