Россия сталкивается с беспрецедентным количеством санкций – более 28 500 ограничений, однако это не мешает стране демонстрировать экономический рост и осваивать новые виды производства. Об этом сообщает «ТАСС», приводя слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Оверчук отметил, что Россия является «чемпионом мира по санкциям», но, несмотря на это, экономика страны растет на 4,1%. Самая большая проблема для РФ сейчас, по мнению вице-премьера, – это не ограничения, а опасение, что их снимут и страна не сможет развиваться в запланированном направлении.

Он подчеркнул успехи российской авиаиндустрии, где недавно совершил полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8, а также достижения в сельском хозяйстве, где Россия остается крупнейшим экспортером и расширяет производство. «Каждый может назвать примеры того, что мы не делали раньше, но делаем сейчас», – заключил вице-премьер.