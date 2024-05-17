Россия и Белоруссия хорошо продвинулись в реализации 28 союзных программ, заявил Оверчук

России и Белоруссии за последние 5 лет совместно удалось хорошо продвинуться с точки зрения реализации 28 совместных союзных программ. В результате родились более 200 нормативно-правовых актов, которые «гармонизируют экономические системы» стран. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на KazanForum.

«Остаются вопросы, которые требуют гармонизации. Они определены и в рамках Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге, их обсуждали в Правительстве, дали одобрение. Сегодня мы ведем переговоры, думаем, как будут выстраиваться дальнейшие взаимодействия по реализации с белорусами союзного договора в рамках тех основных направлений, которые были поддержаны главами государств и высшим советом», – сказал Оверчук.

Вице-премьер также отметил работу органов союзного государства в сферах таможенного и налогового администрирования. Они, по мнению зампреда Правительства, «опрозрачивают» торговлю между двумя странами и способствуют наполнению бюджетов.

«Что касается налоговых дел, здесь в первую очередь сфокусировались на гармонизации наших систем по косвенным налогам, с точки зрения информационного обмена между нашими системами. Фактически мы белорусам с учетом их законодательства предложили создать систему, которая похожа на нашу СКНС, и это очень серьезно позволяет нам отслеживать товарные потоки между странами, это стало очень прозрачным. Сам комитет в том числе имеет задачи, связанные с постановкой вопроса о дальнейшей гармонизации наших налоговых систем», – добавил Оверчук.

Перспективы перенесения этого опыта на площадку ЕАЭС и СНГ зависят непосредственно от партнеров.

«Между тем мы работаем с той же Киргизией в части оказания содействия по усовершенствованию их системы налогового администрирования, в Узбекистане работа проводилась, Таджикистане, Туркмении. Здесь работа ведется не только по линии создания каких-то национальных органов, но и по линии организации систем. Понятно, что полной гармонизации никогда не будет, но наличие таких систем облегчает работу бизнесу, сокращает расходы, опрозрачивает весь процесс», – заключил Алексей Оверчук.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.