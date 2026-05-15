Оверчук на «КазаньФоруме» заявил о росте торговли России и Афганистана в 2,6 раза

За первые два месяца этого года торговый оборот России и Афганистана увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил журналистам на «КазаньФоруме» заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук.

«Потенциал здесь очень большой, но пока цифры достаточно скромные. По нашим данным, это около 326 млн долларов. По афганским данным – порядка 500 млн долларов. Но статистика за первые два месяца этого года показывает рост взаимной торговли», – сказал он.

Оверчук заметил, что афганцы хорошо помнят продукцию, которую в свое время поставлял Советский Союз.

«Советские автомобили, грузовики – они это все очень хорошо помнят и хотят, чтобы Россия наладила такие поставки в их страну», – подчеркнул он.

«КазаньФорум» является удобной площадкой для проведения встреч с делегациями Афганистана, добавил заместитель Председателя Правительства.

По его словам, первая встреча как раз состоялась на площадке форума два года назад.

«Сейчас у нас установлены дипломатические отношения с Афганистаном, осуществляются регулярные контакты, в том числе и по линии заинтересованных ведомств. Недавно к нам приезжал замминистра сельского хозяйства Афганистана, обсуждались вопросы поставок афганской сельскохозяйственной продукции на наш рынок», – отметил Оверчук.

Сегодня также состоялась встреча с делегацией Афганистана. «Говорили об инвестиционном сотрудничестве, о поставках российской сельскохозяйственной продукции в Афганистан, о топливном экспорте в Афганистан», – проинформировал Оверчук.

Он также рассказал, что Афганистан проявляет большой интерес к российской медицине и просит направить преподавателей , которые бы обучали афганских студентов-медиков.