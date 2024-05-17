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Оверчук отметил большой интерес со стороны стран Глобального Юга в присоединении к БРИКС
БРИКС станет связующей площадкой между Россией и странами Глобального Юга. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук в рамках KazanForum.
«Есть большой интерес со стороны стран Глобального Юга в присоединении к БРИКС, и межгосударственное объединение станет связующей площадкой между Россией и странами Глобального Юга», – сказал Оверук.
Он отметил, что в желании стран присоединиться к БРИКС есть колоссальное преимущество – никто никому ничего не навязывает.
«Есть определенные ожидания по созданию и формированию финансово-расчетной инфраструктуры. В целом я считаю, что БРИКС будет уверенно развиваться», – добавил вице-премьер.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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