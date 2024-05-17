Оверчук: Центр экономической силы и активности сегодня сдвинулся с Запада на Восток и Юг

Мировая экономическая активность в современном мире смещается из западных стран в сторону стран мирового большинства. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на KazanForum.

«Здесь в Казани уже не в первый раз собирается такой международный форум, который позволяет улучшать связи между Россией и исламским миром. Как известно, центр экономической силы и активности сегодня сдвинулся с запада на восток и юг, в сторону Глобального юга, стран мирового большинства. И многие из этих стран как раз являются странами исламского мира», — сказал Оверчук.

Вице-премьер также подчеркнул, что в рамках той политики, которая проводится в России, страна настроена на укрепление связей и взаимодействие со странами мирового большинства.

Зампредседателя Правительства напомнил, что в России ведется строительство международных транспортных коридоров в направлении север — юг. И в этом вопросе развиваются диверсифицированные маршруты через разные страны, а также ведется работа со странами Евразийского союза над заключением соглашения о свободной торговле.

«Входить на рынки государств — членов ЕАЭС — это очень выгодно. Поэтому по таким направлениям мы и ведем работу: обеспечиваем физическую транспортно-логистическую инфраструктуру, правовую инфраструктуру, чтобы улучшать доступность для наших товаропроизводителей на зарубежных рынках», — заключил Оверчук.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.