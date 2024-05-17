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Оверчук: Центр экономической силы и активности сегодня сдвинулся с Запада на Восток и Юг
Мировая экономическая активность в современном мире смещается из западных стран в сторону стран мирового большинства. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук на KazanForum.
«Здесь в Казани уже не в первый раз собирается такой международный форум, который позволяет улучшать связи между Россией и исламским миром. Как известно, центр экономической силы и активности сегодня сдвинулся с запада на восток и юг, в сторону Глобального юга, стран мирового большинства. И многие из этих стран как раз являются странами исламского мира», — сказал Оверчук.
Вице-премьер также подчеркнул, что в рамках той политики, которая проводится в России, страна настроена на укрепление связей и взаимодействие со странами мирового большинства.
Зампредседателя Правительства напомнил, что в России ведется строительство международных транспортных коридоров в направлении север — юг. И в этом вопросе развиваются диверсифицированные маршруты через разные страны, а также ведется работа со странами Евразийского союза над заключением соглашения о свободной торговле.
«Входить на рынки государств — членов ЕАЭС — это очень выгодно. Поэтому по таким направлениям мы и ведем работу: обеспечиваем физическую транспортно-логистическую инфраструктуру, правовую инфраструктуру, чтобы улучшать доступность для наших товаропроизводителей на зарубежных рынках», — заключил Оверчук.
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