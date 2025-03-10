Овечкину осталось восемь голов до рекорда Гретцки

Фото: nhl.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Сиэтл Кракен» (4:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Тем самым форвард набрал 50-е очко в нынешнем сезоне.

На счету Александра в текущем сезоне 33 гола и 17 передач. Всего в его активе 886 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки (894) остается восемь голов.

В данный момент «Вашингтон» возглавляет таблицу Восточной конференции с 92 очками. В следующем матче команда встретится с «Анахайм Дакс». Игра состоится 12 марта в 5:00 по мск.