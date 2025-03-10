news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 10 марта 2025 10:24

Овечкину осталось восемь голов до рекорда Гретцки

Читайте нас в
Телеграм
Овечкину осталось восемь голов до рекорда Гретцки
Фото: nhl.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Сиэтл Кракен» (4:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Тем самым форвард набрал 50-е очко в нынешнем сезоне.

На счету Александра в текущем сезоне 33 гола и 17 передач. Всего в его активе 886 шайб. До рекорда Уэйна Гретцки (894) остается восемь голов.

В данный момент «Вашингтон» возглавляет таблицу Восточной конференции с 92 очками. В следующем матче команда встретится с «Анахайм Дакс». Игра состоится 12 марта в 5:00 по мск.

#Александр Овечкин #спорт #хоккей #НХЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025