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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 10:31

Овечкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Вашингтоном» и вернется в «Динамо»

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Овечкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Вашингтоном» и вернется в «Динамо»
Фото: nhl.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал неожиданное заявление. Российский хоккеист признался, что не собирается подписывать новый контракт со столичным клубом и хотел бы завершить карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого является.

«Возможно ли, что после 900 шайб подпишу новый контракт с «Вашингтоном»? Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в «Динамо» вернусь, если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», – сказал российский нападающий «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Александр Овечкин продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Чтобы повторить рекорд канадца, ему не хватает восьми шайб и девяти – чтобы побить его. По прогнозам, это может произойти уже в апреле. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.

#Александр Овечкин #НХЛ
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