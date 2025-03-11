Овечкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Вашингтоном» и вернется в «Динамо»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал неожиданное заявление. Российский хоккеист признался, что не собирается подписывать новый контракт со столичным клубом и хотел бы завершить карьеру в московском «Динамо», воспитанником которого является.

«Возможно ли, что после 900 шайб подпишу новый контракт с «Вашингтоном»? Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в «Динамо» вернусь, если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», – сказал российский нападающий «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Александр Овечкин продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Чтобы повторить рекорд канадца, ему не хватает восьми шайб и девяти – чтобы побить его. По прогнозам, это может произойти уже в апреле. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.