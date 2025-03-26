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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 10:52

Овечкин забросил 889-ю шайбу, до рекорда Гретцки остается еще пять

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Овечкин забросил 889-ю шайбу, до рекорда Гретцки остается еще пять
Фото: nhl.com

Сегодня «Вашингтон» уступил «Виннипегу» в рамках регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). В этой игре забил нападающий Александр Овечкин и перевел игру в овертайм.

Для россиянина это уже 889-я шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) Овечкину не хватает пяти шайб.

Напомним, в данный момент «Вашингтон» идет на первом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб сыграет с «Миннесотой Уайлд». Встреча состоится 28 марта в 02:30 по мск.

#Александр Овечкин #НХЛ #хоккей #спорт
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