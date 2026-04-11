Овечкин забрал клюшку ассистента своего тысячного гола в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забрал клюшку канадского форварда Дилана Строума, которой была сделана результативная передача на его тысячный гол в НХЛ. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Самми Силбер, ее слова приводит «ТАСС».

Юбилейную шайбу Овечкин забросил 22 марта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо», завершившегося поражением его команды в овертайме со счетом 2:3. С учетом игр плей-офф этот гол стал для россиянина тысячным в Национальной хоккейной лиге.

По словам хоккеиста, клюшка, с которой была выполнена результативная передача, будет передана в музей.

Александру Овечкину 40 лет, он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году клуб с его участием впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Год назад нападающий установил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали и четыре раза – бронзовые.

Контракт игрока с «Вашингтоном» истекает по окончании текущего сезона. Ранее мать хоккеиста Татьяна Овечкина сообщала, что после завершения чемпионата он планирует вернуться в Москву.