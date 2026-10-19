Овечкин встретил Хэллоуин в костюме пивной кружки

Фото: соц сети жены Овечкина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил Хэллоуин в необычном костюме — он нарядился пивной кружкой. Фотографию опубликовала жена хоккеиста в соцсетях, сама она выбрала традиционный баварский наряд в стиле Октоберфеста.

Хэллоуин празднуется 31 октября, накануне Дня всех святых.

Ранее стало известно, что пиво под брендом Александра Овечкина поступит в розницу и заведения общепита в России до конца 2026 года. В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным освежающим вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольный вариант.

В рознице одна банка будет стоить около 100 рублей.

Кроме того, Овечкин сравнялся с Люком Робитайлом и Денисом Саваром по набранным очкам в октябре за всю историю НХЛ — у всех троих по 228 очков, это девятый результат.

Среди действующих игроков больше в октябре набрал только форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 230 очков и седьмое место в истории по этому показателю.