Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших голеадоров в истории НХЛ

До четырех шайб сократилось отставание Александра Овечкина от звезды чешского хоккея Яромира Ягра в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

36-летний российский хоккеист забросил свою 762-ю шайбу в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). У Яромира Ягра 766 голов за карьеру в НХЛ.

Отметим, что в списке лучших голеадоров НХЛ лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы), на втором месте Горди Хоу, забивший 802 гола.

За свою карьеру Александр Овечкин провел в НХЛ 1248 игр.