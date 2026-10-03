Овечкин провел рекордно мало времени на льду в матче НХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду рекордно мало времени за один матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своей карьере, если не учитывать встречи, в которых он получал травму или был удален до финальной сирены. Об этом сообщает ТАСС.

В стартовом матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз» 41-летний форвард сыграл 12 минут 46 секунд. Овечкин отметился голевой передачей, а «Вашингтон» победил действующего обладателя Кубка Стэнли со счетом 5:2.

Перед началом сезона Овечкин пропустил все контрольные матчи команды. 21 сентября клуб сообщил о травме нижней части тела хоккеиста. При этом представитель спортсмена Глеб Чистяков заявил ТАСС, что с его здоровьем все в порядке.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе команды он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин также побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

За карьеру Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона, трижды признавался самым ценным игроком лиги, а в 2018 году получил награду самому ценному игроку плей-офф.

Чтобы превзойти рекорд Гретцки по общему количеству голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, Овечкину осталось забросить 11 шайб.