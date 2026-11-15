Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до 13 матчей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 13 матчей. Он не смог забить в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси», в которой его команда уступила со счетом 4:7. Россиянин также не набрал очков, сообщает ТАСС.

Овечкин второй раз за карьеру не забивает на протяжении 13 матчей подряд. Впервые такая серия у него была в ноябре – декабре 2023 года и в итоге продлилась до 14 игр.

Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 1 007 шайб. Чтобы побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф, россиянину осталось забросить 10 шайб.