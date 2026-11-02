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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 09:30

Овечкин продлил безголевую серию до восьми матчей в НХЛ

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Овечкин продлил безголевую серию до восьми матчей в НХЛ
Фото: Вашингтон Кэпиталз

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче с «Миннесотой Уайлд» (1:5), продлив безголевую серию в НХЛ до восьми игр.

В этой встрече нападающий не отметился результативными действиями.

За карьеру в НХЛ Овечкин провел 1586 матчей, в которых набрал 930 голов и 761 результативную передачу. В нынешнем сезоне на его счету 13 игр, один гол и три результативные передачи.

В ближайшем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз», а «Миннесота» встретится с «Филадельфией Флайерз». Обе игры пройдут 4 ноября.

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