Овечкин пожелал удачи «Динамо» в игре против СКА

Фото: nhl.com

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи московскому «Динамо» в игре первого раунда плей-офф КХЛ против петербургского СКА.

«Всем привет, Александр Овечкин на связи. Хочу пожелать удачи московскому «Динамо» в Кубке Гагарина. Первый раунд будет тяжелым. Будем играть против СКА. Давайте, мужики, собранно, уверенно, друг за друга, удачи! Обнимаю всех! Болеем!» – написал Овечкин в своем телеграм-канале.

Напомним, первая игра «Динамо» с СКА состоится сегодня, 27 марта, в 19:30 по мск.

Овечкин выступал за «бело-голубых» в период с 2001 по 2005, а также с 2012 по 2013 год. С московской командой он брал Суперлигу и Кубок Гагарина.