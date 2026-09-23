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На главную ТИ-Спорт 23 сентября 2026 16:47

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через 15 минут

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Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» через 15 минут
Фото: "Татар-информ"

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел тренировку в составе команды, но покинул лед уже через 15 минут.

Об этом сообщил журналист Том Гулитти в соцcетях.

Напомним, 14 сентября россиянин провел первую тренировку с клубом после возвращения из России в США.

Овечкин также пропустил два предсезонных матча — с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Североамериканские журналисты писали о травме нижней части тела, однако представитель хоккеиста Глеб Чистяков объяснил, что форвард не играл, поскольку матчи носили предсезонный характер.

#хоккей
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