Овечкин побил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил в матчах лиги

Александр Овечкин в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский нападающий Александр Овечкин, капитан команды «Вашингтон Кэпиталз», установил новый рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забил в матчах лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

В овертайме матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттавой Сенаторз», состоявшегося в столице Канады, россиянин забросил единственную и победную шайбу в ворота, которые защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен.

Финн стал 179-м вратарем в истории Национальной хоккейной лиги, которому забил Овечкин. Предыдущим рекордсменом был Яромир Ягр, который забивал 178 разным голкиперам.

Кроме того, для россиянина эта шайба стала 134-м победным голом, забитым в ходе регулярных чемпионатов НХЛ, По этому показателю он находится на втором месте. Рекордсменом является тот же Ягр, который забросил 135 таких шайб.

Помимо этого, теперь в активе у Овечкина 874 шайбы, забитых за время карьеры в чемпионатах НХЛ. Его отставание в снайперском зачете от Уэйна Гретцки сократилось до 20 голов.