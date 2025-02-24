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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 10:27

Овечкин оформил хет-трик и установил уникальное достижение

Овечкин оформил хет-трик и установил уникальное достижение
Фото: nhl.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в игре против «Эдмонтона Ойлерз» (7:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин забросил свою первую шайбу во втором периоде при счете 2:1 в пользу «Кэпиталз». Во второй раз Овечкин отличился через 10 минут, реализовав большинство. Третью шайбу Александр отправил в пустые ворота на 58-й минуте.

Отметим, что благодаря этому хет-трику Овечкин установил уникальное достижение. Россиянин стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось забросить более 200 шайб за три разных десятилетия, сообщается на сайте НХЛ. В первом десятилетии он забросил 245 шайб, во втором – 437, а в третьем, нынешнем, – 200.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки (894) Овечкину осталось забросить 12 шайб. Сейчас на его счету 882 гола.

#Александр Овечкин #хоккей #НХЛ #спорт
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